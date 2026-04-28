桃月なしこ、6年ぶり写真集は「素の自分を見せられるようになった」日本初の“3D撮影会”実施
俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこ（30）が25日、都内書店で2nd写真集『むすび』（講談社）の発売記念イベントを開催。イベント前の取材で約6年ぶりの写真集発売に至るまでの想いや、この6年間での変化、そして“今の自分”について語った。
【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ
今回の2nd写真集は、20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行した。8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影の秘蔵写真初公開もあり、デビュー前から現在までの変遷をたどる、まさに集大成といえる一冊となった。
トークでは「素の自分を見せられるようになったこと」など内面的な変化にも触れ、撮影地・スペインでのエピソードやお気に入りカットも披露。さらに、本イベントでは日本初となる3D撮影会も実施され、新たなビジュアル表現の試みも行われた。
●桃月なしこコメント
・イベントを終えての率直な感想
【桃月】ありがとうございます！この日を無事迎えられて安心しています。
2nd写真集を出すにあたって、自分の中でも不安な気持ちがたくさんあって、「本当に楽しんでもらえるのかな」とか「前回を超えられるのかな」とか、いろいろ考えてしまっていたんです。
でも、こうして発売記念イベントにも多くの方に来てもらえて、不安は杞憂だったかもしれないなと思わせてくれました。
本当にありがたい気持ちでいっぱいです。
・日本初となる3D撮影会を体験してみて感じた新しさ・魅力
【桃月】今回のイベント特典として、初めて3D撮影会を実施させていただいたのですが、私自身も応援してくださっている皆さんも「どんなことをするんだろう？」と当日まで想像がつかない部分も多くて、ハテナではあったのですが（笑）。
普通の写真と違って「立体で残る」というのがすごいと感じましたし、後日フィギュア化など、形として残る可能性があるのも記念になっていいなと思いました。需要があったらまたやりたいですね。
・来場したファン、そしてこれから写真集『むすび』を手に取るファンへのメッセージ
ご来場いただきましてありがとうございました！
本当にたくさんの方に来ていただいたおかげで、一人一人とお話する時間は短かったのですが、2nd写真集を楽しみにしていた声を聞くことができて、最初は不安だったけど2nd写真集を出せてよかったなと思います。
来月には福岡・名古屋・大阪でも発売記念イベントを開催させていただく予定なので、今回来られなかった方や、また会いに来てくださる方ともお会いできるのを楽しみにしています。
引き続き一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです！
また、写真集を手に取ってくださった方は、直接お会いしたときに感想を伝えていただくのももちろん嬉しいのですが、SNSで「#なしっ子ぐらし」をつけて感想を投稿していただけると、しっかりチェックしていますし、とても励みになります。皆さんの声が本当に力になっているので、ぜひたくさん感想を聞かせてください。これからも応援よろしくお願いします！
【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ
今回の2nd写真集は、20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行した。8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影の秘蔵写真初公開もあり、デビュー前から現在までの変遷をたどる、まさに集大成といえる一冊となった。
●桃月なしこコメント
・イベントを終えての率直な感想
【桃月】ありがとうございます！この日を無事迎えられて安心しています。
2nd写真集を出すにあたって、自分の中でも不安な気持ちがたくさんあって、「本当に楽しんでもらえるのかな」とか「前回を超えられるのかな」とか、いろいろ考えてしまっていたんです。
でも、こうして発売記念イベントにも多くの方に来てもらえて、不安は杞憂だったかもしれないなと思わせてくれました。
本当にありがたい気持ちでいっぱいです。
・日本初となる3D撮影会を体験してみて感じた新しさ・魅力
【桃月】今回のイベント特典として、初めて3D撮影会を実施させていただいたのですが、私自身も応援してくださっている皆さんも「どんなことをするんだろう？」と当日まで想像がつかない部分も多くて、ハテナではあったのですが（笑）。
普通の写真と違って「立体で残る」というのがすごいと感じましたし、後日フィギュア化など、形として残る可能性があるのも記念になっていいなと思いました。需要があったらまたやりたいですね。
・来場したファン、そしてこれから写真集『むすび』を手に取るファンへのメッセージ
ご来場いただきましてありがとうございました！
本当にたくさんの方に来ていただいたおかげで、一人一人とお話する時間は短かったのですが、2nd写真集を楽しみにしていた声を聞くことができて、最初は不安だったけど2nd写真集を出せてよかったなと思います。
来月には福岡・名古屋・大阪でも発売記念イベントを開催させていただく予定なので、今回来られなかった方や、また会いに来てくださる方ともお会いできるのを楽しみにしています。
引き続き一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです！
また、写真集を手に取ってくださった方は、直接お会いしたときに感想を伝えていただくのももちろん嬉しいのですが、SNSで「#なしっ子ぐらし」をつけて感想を投稿していただけると、しっかりチェックしていますし、とても励みになります。皆さんの声が本当に力になっているので、ぜひたくさん感想を聞かせてください。これからも応援よろしくお願いします！