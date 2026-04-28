大仁田厚「ＦＭＷＥ」５・５堺大会

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　ＦＭＷＥは２８日までに５月５日大阪府堺市の大浜相撲場で開催する「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレスｉｎ堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」のメインイベントで大仁田厚がＪＡＤＥ、谷口弘晃と組んで雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大との対戦を「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ　時間無制限１本勝負」で行うことを発表した。

　これまでＦＭＷＥは、地雷爆破、ノーロープ有刺鉄線電流爆破など、大浜相撲場に様々な電流爆破アイテムを投入してきた。電流爆破ロケットは不発に終わった苦い経験もあるが、前向きに新しいアイテムを取り入れて継続開催を続けている。

　大仁田は「今回は堺、初の電流爆破椅子を投入します」とほほ笑み「堺で最近負けが続いている。電流爆破椅子の威力はすごい。くらったことのある俺にしか分からないと思うが、脳天が痺れるような衝撃で動けなくなる。これを引っ提げて、５月５日は勝ちに行きます」と誓った。

　第４回目となる本大会は、「こどもの日スペシャル」と銘打たれ、高校生以下の自由席は１００円になる。

　◆５・５対戦カード

　

　▼第１試合：　タッグマッチ１５分１本勝負

藤井瑠美愛、仁々芽咲　ＶＳ　ブランキー真帆、パンディータ

　▼第２試合　タッグマッチ２０分１本勝負

ボンバー奥野、堀内綾斗　ＶＳ　マグニチュード岸和田、守屋博昭

　▼第３試合　シングルマッチ２０分１本勝負

池本誠知　ＶＳ　岩崎孝樹

　▼第４試合：　６人タッグマッチ２０分１本勝負

ドングリー藤江、後藤哲也、大久保寛人　ＶＳ　ＣＩＭＡ、菊池悠斗、ガイア・ホックス

　▼セミファイナル　女子シングルマッチ３０分１本勝負

櫻井裕子　ＶＳ　杏ちゃむ

　▼メインイベント　有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ　時間無制限１本勝負

大仁田厚、ＪＡＤＥ、谷口弘晃　ＶＳ　雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大