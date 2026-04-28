ＦＭＷＥは２８日までに５月５日大阪府堺市の大浜相撲場で開催する「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレスｉｎ堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」のメインイベントで大仁田厚がＪＡＤＥ、谷口弘晃と組んで雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大との対戦を「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ 時間無制限１本勝負」で行うことを発表した。

これまでＦＭＷＥは、地雷爆破、ノーロープ有刺鉄線電流爆破など、大浜相撲場に様々な電流爆破アイテムを投入してきた。電流爆破ロケットは不発に終わった苦い経験もあるが、前向きに新しいアイテムを取り入れて継続開催を続けている。

大仁田は「今回は堺、初の電流爆破椅子を投入します」とほほ笑み「堺で最近負けが続いている。電流爆破椅子の威力はすごい。くらったことのある俺にしか分からないと思うが、脳天が痺れるような衝撃で動けなくなる。これを引っ提げて、５月５日は勝ちに行きます」と誓った。

第４回目となる本大会は、「こどもの日スペシャル」と銘打たれ、高校生以下の自由席は１００円になる。

◆５・５対戦カード

▼第１試合： タッグマッチ１５分１本勝負

藤井瑠美愛、仁々芽咲 ＶＳ ブランキー真帆、パンディータ

▼第２試合 タッグマッチ２０分１本勝負

ボンバー奥野、堀内綾斗 ＶＳ マグニチュード岸和田、守屋博昭

▼第３試合 シングルマッチ２０分１本勝負

池本誠知 ＶＳ 岩崎孝樹

▼第４試合： ６人タッグマッチ２０分１本勝負

ドングリー藤江、後藤哲也、大久保寛人 ＶＳ ＣＩＭＡ、菊池悠斗、ガイア・ホックス

▼セミファイナル 女子シングルマッチ３０分１本勝負

櫻井裕子 ＶＳ 杏ちゃむ

▼メインイベント 有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ 時間無制限１本勝負

大仁田厚、ＪＡＤＥ、谷口弘晃 ＶＳ 雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大