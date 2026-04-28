現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十六回「覚悟の比叡山」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第十七回「小谷落城」の予告が話題になっています。

＊以下第十六回のネタバレを含みます。

＜第十六回のあらすじ＞

浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。

継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。

困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。

一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。

信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。

次回予告

＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より

織田の軍勢を率い、まっすぐ前を見据える信長。

背後には光秀、勝家、小一郎や藤吉郎など、多くの武士たちの姿が。

響いてくるのは、涙ながらに語る長政の声。

「織田信長との戦い、あと一歩というところまで追いつめたことを、わしは誇りにしておる」

運命に翻弄される長政と市

画面に映し出されるのは、涙を流す長政と市の姿。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

背景には切ない音楽が。

市は眉間にしわを寄せ、こみ上げる涙をこらえながら震える声で想いを告げる。

「いつまでも、あなた様をお慕いしております」

「守るために滅びる」

画面には三つの巾着袋。

そして浅井家の家紋が入った六角形の小さな木のしるし。

画面には「守るために 滅びる」の文字が。

愛する人を守るために戦った長政。

巾着が意味するもの、そして込められた願いとは…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。