倖田來未さんの愛車に注目！高級SUV「レクサスLX570」とは

歌手として活動を続ける倖田來未さんが、自身のインスタグラムに愛車を運転する様子を投稿し、注目を集めています。ホワイトを基調とした内装やステアリングのロゴなどから、レクサスの高級SUV「LX570」と見られますが、どのようなクルマなのでしょうか。

LX570は、トヨタ「ランドクルーザー（200系）」をベースに、走破性と快適性を高い次元で両立したレクサスのフラッグシップSUVです。

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LXは1996年にレクサス初のSUVとして北米で登場し、日本では2015年に3代目から正規導入されました。3列シートを採用したラグジュアリーSUVとして幅広いニーズに応えています。

ボディサイズは全長5065mm×全幅1980mm×全高1910mmと存在感があり、レクサス独自の「スピンドルグリル」を採用した力強いフロントマスクが特徴です。

インテリアは金属や革、本木目などの素材を用いた上質な空間に仕上げられており、本革シートや大型ディスプレイに加え、「レクサス・クライメイトコンシェルジュ」による自動温度調整や、乗降サポートなどの快適性を高める機能も備えています。

パワートレインには、5.7リッターV型8気筒エンジンを搭載。最高出力は377PSを誇り、8速ATとの組み合わせにより、滑らかで力強い加速を実現しています。

なお、日本国内での当時の販売価格（税込）は、1100万円と案内されていました。

LX570は優れたオフロード性能も兼ね備えた高級SUVとして、国内外で高い評価を得ています。

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ユーザーからは「倖田來未に乗ってて欲しいドストライクなクルマ」「かっこいい」「運転姿素敵」などの反響が寄せられていました。

LX570は定期的に倖田さんのSNSに登場しており、ライフスタイルを支える一台として、今後も注目されそうです。