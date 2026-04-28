＜夫よ、ご飯を捨てないで！＞遊び食べをする息子に奮闘中「ごっそさん」…ガサガサ？【第1話まんが】
私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。赤ちゃんのころと比べれば、ロクはかなりしっかりとしてきましたが、それでもまだまだ手がかかります。特に食事のときは大変。ロクは遊び食べがひどく、私が手伝わないとまったく食事が進まないこともあるのです。そのうえケンジがまったく協力してくれないため、食事のたびに私ばかりが忙しい状態に……。それだけならまだ我慢できたのかもしれません。しかしある日のこと、どうしても許せないことが起こったのです。
息子のロクもだいぶ大きくはなってきましたが、まだまだ手がかかります。特に大変なのが食事のとき。手伝ってあげないと、遊び食べをしてしまうのです。おかげで食事のたびに私は疲労困憊。夫のケンジはスマホを見ながら食べていて、私の忙しい様子を見て見ぬふりです。
ロクが、床に飲み物をこぼしてしまいました。私は、急いで立ち上がって雑巾を取りに行きました。ケンジは食べ終えたらしく、のんびりしています。ケンジにも自分にもイライラしながら床を拭いていると、ケンジはなぜか私のお皿を持って台所へ行っています。そしてそのまま……ケンジは私の食事をゴミ箱に捨ててしまったのです。
食事中にロクが遊び食べをして、私は疲労困憊。
ようやく自分の食事に手をつけようとした瞬間、ロクがコップを倒してしまいました。
急いで床を拭いていると、なんとケンジは私の食べかけの食事を勝手に捨てていました……。
私が怒りをぶつけると、ケンジは面倒くさそうに反論。悲しみと怒りで胸がいっぱいになりました。
仕方なくこっそりとおにぎりを握って食べていると、今度は「まだ食べるの？」と追い打ちをかけてきます。
どうしてこの人は私の気持ちを少しもわかってくれないのか、心底腹が立ちます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
息子のロクもだいぶ大きくはなってきましたが、まだまだ手がかかります。特に大変なのが食事のとき。手伝ってあげないと、遊び食べをしてしまうのです。おかげで食事のたびに私は疲労困憊。夫のケンジはスマホを見ながら食べていて、私の忙しい様子を見て見ぬふりです。
ロクが、床に飲み物をこぼしてしまいました。私は、急いで立ち上がって雑巾を取りに行きました。ケンジは食べ終えたらしく、のんびりしています。ケンジにも自分にもイライラしながら床を拭いていると、ケンジはなぜか私のお皿を持って台所へ行っています。そしてそのまま……ケンジは私の食事をゴミ箱に捨ててしまったのです。
食事中にロクが遊び食べをして、私は疲労困憊。
ようやく自分の食事に手をつけようとした瞬間、ロクがコップを倒してしまいました。
急いで床を拭いていると、なんとケンジは私の食べかけの食事を勝手に捨てていました……。
私が怒りをぶつけると、ケンジは面倒くさそうに反論。悲しみと怒りで胸がいっぱいになりました。
仕方なくこっそりとおにぎりを握って食べていると、今度は「まだ食べるの？」と追い打ちをかけてきます。
どうしてこの人は私の気持ちを少しもわかってくれないのか、心底腹が立ちます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙