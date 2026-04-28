日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。昨季日米200勝を達成した田中将大投手と、今季加入した則本昂大投手について、おのおの節目を経て新シーズンに挑む姿やチームに与える影響の大きさについて語りました。

まず高橋さんは、日米通算200勝を乗り越えた田中投手について質問。

阿部「吹っ切れたのか、今年キャンプからもすごくよかったですし、多分球速よりもコントロールを意識してるのかな。すごく丁寧に投げてるなって。だからこそ勝ちにつながってるんじゃないかなっていうのは思います」

高橋「本人もだけど、周りもちょっとプレッシャーから解放された部分もある？」

阿部「多分そうだと思いますね。なんとか勝たせたいっていうね。そのプレッシャーがチーム内で多分あったと思います」

高橋「あとはね、田中投手のチームの中での存在は、変わってきた部分とかあったりするの？」

阿部「すごく大きい。お兄さん的な存在。則本昂大と二人で。なんかよきお兄さんが二人になったみたいなね。なんか大勢がすごくいじっているみたいでね。まあよい雰囲気だと思いますけどね」

続いて話題はキャリアを経て変化した田中投手の投球スタイルへ。若手時代はストレートで押す強気のピッチングが印象的だったと2人はうなずきます。

阿部「本人も年齢とか感じてやっているでしょうから、やっぱり変化は必要なんだなって。僕も見ていてわかりますし、やっぱり何か変えないとっていうのは多分、由伸さんもあったと思うんですけど。その変化を自分でできたからこそ、今年いいんじゃないかなっていうのはありますね」

高橋「新たなモデルチェンジじゃないけどね。バッターもそうだもんね。だんだん飛ばなくなってくるんですね。やっぱり（打）率を残そうとか、ちょっとバッティングのイメージを変えたり、フォームだって少し変える」

そして2人の話は、田中投手ともう一人、阿部監督がチームの“お兄さん的存在”と評した則本昂大投手へ。

高橋「先発に再転向して、ここまでの活躍というのはどうですか？」

阿部「今尻上がりによくなってきてるっていうイメージがあって。キャンプの時は2人比べたら、マー君の方が断然状態がよさそうだなと思って見てたんですけど。気合で抑えるみたいな部分があるんで。なんとか1勝してほしい気持ちはすごく強いですね」

高橋「監督から見た則本のよさみたいなところは？」

阿部「『バッターに向かっていく姿勢』、負けん気が強いっていうのをね、対戦しても分かりますし。そういうのは勝負でも見せられるピッチャーなので、見習うところはたくさんあるなというのは思います」

高橋「こうやって吠えたりとか、ジャイアンツにはなかなかいないタイプのピッチャーなんで」

阿部「そういうのを若い選手が見て、どう感じるかっていうのも、大事だと思いますしね。マー君はちょっとおとなしくなったかなっていう、逆に」

昨季日米200勝を達成し、今季はその先を目指す田中投手。そして巨人を新たな活躍の場に選んだ則本投手。今回の対談では、新シーズンが始まり奮闘する2人の姿を見守る阿部監督の思いも明らかとなりました。

【4月26日終了時点の今季成績】田中将大 防御率1.78 4試合 25.1回 16奪三振 K/BB5.33 WHIP1.07 2勝0敗則本昂大 防御率1.50 3試合 18.0回 12奪三振 K/BB6.00 WHIP1.06 0勝1敗