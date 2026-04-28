内臓脂肪を落とすなら炭水化物を減らしてたんぱく質を増やそう！理想の食事の割合とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

内臓脂肪を落とすなら炭水化物を減らしてたんぱく質を増やそう！理想の食事の割合とは

理想の食事の割合は5：3：2

内臓脂肪を効率よく落とすためには、糖質の摂取を控えめにすることが大切です。炭水化物とたんぱく質、脂質をバランスよくとるよう意識しましょう。

●内臓脂肪を落とすなら炭水化物（糖質）を減らしてたんぱく質を増やそう！

厚生労働省と農林水産省が作成した「食事バランスガイド」は実はバランスが悪く、1日の主食の目安を参考にすると、1日の総摂取カロリーの50～60％を糖質でとることになってしまいます。糖質を減らして、その分たんぱく質を増やすのがおすすめです。

●炭水化物を減らしてたんぱく質を増やそう

食べ物に含まれる成分のうち「炭水化物」「たんぱく質」「脂質」は、人間の体に必要不可欠な三大栄養素です。炭水化物と脂質は体を動かすエネルギー源になるほか、脂質の一部は細胞をつくる材料、たんぱく質は主に筋肉や臓器、血液などをつくるもととして使われます。なかでも炭水化物は「糖質」と「食物繊維」で構成されているのですが、内臓脂肪を減らしていくためには、炭水化物に含まれる「糖質」を控えめにすることも重要です。

日本人が１日に摂取する栄養素は、「炭水化物６：たんぱく質２：脂質２」が一般的だと考えられています。例えば、２００５年に厚生労働省と農林水産省が合同で作成した「食事バランスガイド」によると、１日の主食の目安は「ごはん中盛りなら４杯」「食パンなら６枚」「うどんやそばなら３杯」と示しています。この目安に従うと、１日の総摂取カロリーの５～６割を糖質でとることになります。食事バランスガイドはひとつの指標として、日本人の平均的な食事をもとに作成されたものですが、科学的根拠はありません。

内臓脂肪を減らしたいのであれば、食事バランスガイドよりも炭水化物は控えめに。「炭水化物５：たんぱく質３：脂質２」のバランスを意識するとよいでしょう。近年はダイエットなどの目的で、過度の糖質制限をする人もいます。ただ糖質も重要な栄養素ですので、５割以下に減らすのはＮＧです。１日の糖質摂取の適正量（男性２５０グラム、女性２００グラム）を超えないようにすればよいのです。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。