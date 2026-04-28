佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「気温の移り変わり」

水曜日と木曜日は気温があまり上がりません。特に木曜日は福岡市で最高気温が17℃と、3月下旬並みの季節が逆戻りしたような気温になりそうです。昼間でも肌寒く感じられるでしょう。金曜日以降は再び気温が上がります。この先は極端な暑さは今のところなさそうですが、気温の変化が大きくなるので体調を崩さないようにご注意ください。



「気温はどうなのか？」

28日の最高気温は23℃前後でしょう。前日と同じくらいか、低いところが多い見込みです。



「天気の予想」

朝は晴れているところも次第に雲が広がります。午後はにわか雨の可能性があるので空模様にご注意ください。洗濯物は外に干せますが、なるべく早い時間に干しましょう。軒下だと安心です。



「傘は必要なのかどうなのか？」

午後は弱い雨がぱらつく可能性があります。折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「10日間予報」

土曜日は安定して晴れますが、日曜日は雲が多い一日です。福岡市では博多どんたく港まつりが開催されますが、雨の可能性がありますので、お出かけの際は最新の情報を確認してください。ゴールデンウイーク終盤は天気の大きな崩れはないものの、晴れ間は短いでしょう。