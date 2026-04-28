WE-712

サエクコマースは、ダブルナイフェッジ方式のトーンアーム「WE-709」のロングタイプ、「WE-712」を5月中旬に発売する。価格は935,000円。LUXMAN PD-191に取付ける為の専用アームベース「AB-191-712」は132,000円。

ロングアームならではの小さいオフセットアングルにより、トラッキングエラーを最小化。安定した再生を実現するという。

WE-712

WE-709開発時に新規設計したダブルナイフエッジ機構は、ナイフの直径を大きくし、刃受けの構造を見直すことで、さらなる高感度と剛性を実現。さらにインサイドフォースキャンセラー機構は振動対策という観点から構造を再検討した全く新しい機構となっている。インサイドフォースキャンセラーは糸掛け機械式。

WE-712は12インチのロングアームを採用。高感度のスタティックバランス方式。内部配線材には、超低歪・高導電率のPC-TripleC導体を使用。

全長は345mm(ヘッドシェル含まず)。アーム軸中心からセンタースピンドル問は310mm。オーバーハングは12.61mm。2種類のウエイトを標準装備し、適合カートリッジ質量(ヘッドシェル含む)はLightウエイト17～25g、Heavyウエイト24～32g。アーム高さ調整範囲は40～80mm(アームベース面からアームパイプ中心まで)。

ヘッドシェルは、アルミ合金製ヘッドシェル「SHS-5」が付属(自重16g)。取付穴径は31mm、取付方式はM4ボルト固定。