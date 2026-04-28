「リターン・トゥ・サイレントヒル」5月15日(金)からPrime Videoで独占配信

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Prime Videoは、2026年5月に配信開始する新着作品ラインナップを発表した。ゲーム「SILENT HILL 2」を実写化した「リターン・トゥ・サイレントヒル」やニコラス・ケイジ主演のPrime Original「スパイダー・ノワール」シーズン1などを順次配信する。

「宝島」5月1日(金)からPrime Videoで独占配信

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邦画では、真藤順丈氏の同名小説を大友啓史監督が映画化した、妻夫木聡主演「宝島」を5月1日から独占配信する。1952年、米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの成長と葛藤を描く感動大作。

出演は妻夫木のほか、広瀬すず氏、窪田正孝氏、永山瑛太氏など。今作は第49回日本アカデミー賞で作品賞、主演男優賞を含む8部門で優秀賞を獲得している。Prime Videoでは、沖縄ことば対応の字幕も利用できる。

そのほか「海街diary」や「そして父になる」、「万引き家族」を5月1日から配信する。

洋画では、サイコロジカルホラー「リターン・トゥ・サイレントヒル」を5月15日から独占配信。亡き妻からの手紙を受け取った主人公が思い出の地である「サイレントヒル」を訪れ、異形の怪物たちと対峙しながら恐ろしい真実へと近づいていく物語が描かれる。

2006年の映画版「サイレントヒル」を手掛けたクリストフ・ガンズ氏が引き続き監督を務め、日本語吹替版キャストでは「サイレントヒル2」の声優陣が続投している。

「Mr.ノーバディ2」5月28日(木)からPrime Videoで見放題最速配信

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また、平凡な中年男が実は一流の殺し屋という裏の顔を持つ姿を描いたハードボイルドアクションの続編「Mr.ノーバディ2」を、5月28日から見放題最速配信する。

借金を返済するために休日返上で任務を請け負っていた主人公ハッチ(ボブ・オデンカーク)は、家族関係を修復するためにバカンスを計画するものの、向かった先のリゾートは巨悪組織の女帝レンディーナ(シャロン・ストーン)の密輸ルートだった。地元保安官との些細なトラブルが、たちまち巨悪組織とのド派手な全面戦争へとエスカレートし……。

そのほか、ホラー映画「ファイナル・デスティネーション」シリーズ4作品を5月1日から、ジェイソン・ステイサムが巨大ザメに挑む「MEG ザ・モンスター」を5月15日から配信。

「憧れの作家は人間じゃありませんでした」5月4日(月・祝)からPrime Videoで独占配信

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国内テレビドラマでは、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家・御崎禅(京本大我)と、人外に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ(桜田ひより)のトラブルだらけな日々を描く“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”「憧れの作家は人間じゃありませんでした」を5月4日から独占配信。

「岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』」5月12日(火)からPrime Videoで見放題配信

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また、荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」を5月12日から見放題配信する。露伴(高橋一生)の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香(飯豊まりえ)が主人公となるシリーズ初の物語。

今回、京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれてしまう。原作者である荒木氏から脚本への協力を得て、世界からも注目を集める監督集団「5月」の関友太郎氏と平瀬謙太朗氏が書き下ろしたオリジナルストーリー。

なお、今作は地上波では5月4日21時30分～22時30分にNHK総合テレビで放送。NHK ONEで同時・見逃し配信も予定されている。

「ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』」5月6日(水・祝)からPrime Videoで見放題配信

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そのほか、中島健人主演のヒューマンコメディー「ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』」を5月6日から見放題配信する。

「Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン1」5月27日(水)からPrime Videoで独占配信

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海外ドラマでは、マーベル・コミックの「スパイダーマン・ノワール」をベースに、1930年代のニューヨークを舞台にした実写ドラマシリーズPrime Original「スパイダー・ノワール」シーズン1を5月27日から独占配信。

ニコラス・ケイジ演じる、運に見放された年老いた私立探偵ベン・ライリーが、ある深い個人的な悲劇をきっかけに、かつてこの街で唯一のスーパーヒーローだった自らの過去と向き合うことを余儀なくされる姿を描く。

「Prime Original『シタデル』シーズン2」5月6日(水・祝)からPrime Videoで独占配信

(C)Amazon MGM Studios

同じくPrime Originalのスパイシリーズ続編「シタデル」シーズン2も、5月6日から独占配信する。

記憶を失っていた精鋭エージェント、メイソン・ケイン(リチャード・マッデン)とナディア・シン(プリヤンカ・チョープラー・ジョナス)が、自らの過去と強大な影の組織「マンティコア」の正体に迫ったシーズン1から物語はさらにスケールアップ。本作ではさらなる陰謀が渦巻く中、スタンリー・トゥッチ演じるベルナール・オーリックらと共に、世界を股にかけた過酷なミッションに挑む。

テレビアニメでは、「魔法科高校の劣等生」や「来訪者編」「第3シーズン」「追憶編」「魔法科高校の優等生」のシリーズ5作品を5月1日から、「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」「追憶編」「星霜編」「新京都編」のシリーズ4作品を5月15日から配信する。

「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4 5月1日(金)からPrime Videoで独占配信

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バラエティ作品では、一人の才色兼備な独身女性(バチェロレッテ)が、多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選ぶ恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4を5月1日から独占配信。4代目バチェロレッテは、シリーズ最年少の26歳、トリリンガルモデルの平松里菜氏。

「シークレットNGハウス Season2」5月22日(金)からPrime Videoで独占配信

(C)Octagon

また二宮和也と若林正恭(オードリー)がMCを務める、新感覚の心理サバイバル・ゲームバラエティの第2弾となる「シークレットNGハウス Season2」を5月22日から独占配信。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人が、MCの2人が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を探り合いながら様々なアクティビティに挑む。

BE:FIRST初のスタジアム公演をPPV配信

「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」

(C)Octagon

Prime Videoでは、5月16～17日に味の素スタジアムで行なわれるボーイズグループ・BE:FIRST初のスタジアム公演「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST”」より、最終日の17日の公演をPPVでライブ配信する。視聴チケットの価格は5,555円で、見逃し配信も視聴可能。

有料サブスクリプションサービス・Prime Videoチャンネルでは、「FOD チャンネル for Prime Video」が、プロ野球の交流戦より横浜DeNAベイスターズ主催試合を全試合生中継で配信する。開幕カードは5月26日～28日の対オリックス・バファローズ3連戦。月額料金は1,320円。

【J SPORTS】SUPER GT 2026 第2戦

(C)GTA

「J SPORTS」では、5月8日～31日まで開催されるサイクルロードレースのグランツール第1戦「ジロ・デ・イタリア」を配信するほか、国内最高峰もモータースポーツ「SUPER GT」より、5月3日～4日の「第2戦 富士スピードウェイ」、国内バレーボールリーグ「大同生命SVリーグ 男子チャンピオンシップ」などを配信する。月額料金は2,840円。

2026年5月新着予定作品一覧

映画(日本)2026年5月1日(金) 『海街diary』 『海よりもまだ深く』 『三度目の殺人』 『そして父になる』 『宝島』 ※独占配信 『万引き家族』2026年5月8日(金) 『恋を知らない僕たちは』 『うちの弟どもがすみません』2026年5月14日(木) 『奇跡』@@em|s|映画(海外)2026年5月1日(金) 『デッドコースター』 『動物界』 『特捜部Q 吊された少女』 『ファイナル・デスティネーション』 『ファイナル・デッドコースター』 『ファイナル・デッドブリッジ』 『ファイナル・デッドサーキット』 『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』2026年5月8日(金) Prime Original『ノー・カントリー・フォー・シングル～恋せずにいられない～』(Non È Un Paese Per Single／イタリア) ※午前7時から独占配信2026年5月9日(土) 『FPU～若き勇者たち～』2026年5月15日(金) 『MEG ザ・モンスター』 『リターン・トゥ・サイレントヒル』 ※独占配信2026年5月28日(木) 『Mr.ノーバディ2』 ※見放題最速配信映画(韓国)2026年5月1日(金) 『対外秘』 『ベイビー・ブローカー』アニメ映画(日本)2026年5月1日(金) 『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』 『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』 『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』2026年5月8日(金) 『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』 『鋼の錬金術師 嘆きの丘(ミロス)の聖なる星』2026年5月15日(金) 『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－維新志士への鎮魂歌』テレビドラマ(日本)2026年5月1日(金) 『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』 『アポロの歌』 『家売るオンナ』 『家売るオンナの逆襲』 『過保護な若旦那様の甘やかし婚』 『高良くんと天城くん』 『4月の東京は…』 『体感予報』 『ふったらどしゃぶり』 『アポロの歌』 『凛子さんはシてみたい』2026年5月4日(月・祝) 『憧れの作家は人間じゃありませんでした』 ※独占配信2026年5月6日(水・祝) ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』2026年5月8日(金) 『低体温男子になつかれました。』2026年5月12日(火) 岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』テレビドラマ(海外)2026年5月1日(金) 『愛の香り～I Feel You Linger In The Air～』(タイ) 『Only Friends』(タイ) 『カムバックマドンナ～私は伝説だ』(韓国) 『恋にめばえて』(韓国)2026年5月6日(水・祝) Prime Original『シタデル』(Citadel／アメリカ)シーズン2 ※午後4時から独占配信 『秘録恋菓～逃亡皇子の甘い約束～』(中国)2026年5月13日(水) Prime Original『グッド・オーメンズ』(Good Omens／アメリカ)シリーズ最終回 ※午後4 時から独占配信 『シンデレラ・ロマンス』(中国)2026年5月20日(水) 『冰雨火(ひょううか)～BEING A HERO～』(中国)2026年5月27日(水) 『青雲伝 ～惹かれ合う二人、許されぬ愛～』(中国) Prime Original『スパイダー・ノワール』(Spider-Noir／アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信テレビアニメ(日本)2026年5月1日(金) 『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』※3日先行 『HUNTER×HUNTER』 『魔法科高校の劣等生』 『魔法科高校の劣等生 来訪者編』 『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』 『魔法科高校の劣等生 追憶編』 『魔法科高校の優等生』2026年5月2日(土) 『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON(第8期) No.170+1「More」』2026年5月8日(金) 『鋼の錬金術師』 『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』 『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA)』2026年5月15日(金) 『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－』 『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－追憶編』 『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－星霜編』 『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－新京都編』バラエティー(日本)2026年5月1日(金) 『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 ※午後8時から独占配信2026年5月15日(金) 『相席食堂 S10』2026年5月22日(金) 『シークレットNGハウス Season2』 ※独占配信バラエティー(海外)2026年5月1日(金) 『ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー』