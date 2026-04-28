◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

右肘痛のため負傷者リスト（IL）入りしたドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムでメディアの取材に対応した。

同投手は19日（同20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から同10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりにマウンドに立ったが、1死も取ることができず、3失点で降板。同21日（同22日）にIL入りした。

ディアスは「コロラドの試合では、腕が疲れていて張っている感じがありました。でもそれが遊離体のせいだとは分からなかった。ただ疲れていると感じただけです。それを伝えたら検査になり、結果的に遊離体が見つかりました。」と経緯を説明。同22日（日本時間23日）に自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、右肘関節遊離体の除去手術に成功したことを報告。「結果としては、今のうちに取り除いて後半戦に備えられるので、ベストなケースだったと思います」と話した

復帰後は自身の思い描く状態に戻すことができるかと問われ「100％です。あのコロラドの試合よりも状態はずっと良くなっています。それは良いサインです。手術から数日しか経っていませんが、腕の可動域もほぼ正常に戻りつつあります。あとは強くしていくだけです」と言う。投球再開のめどについては「数週間後だと思います。まず抜糸して、それからトレーニングを再開し、キャッチボールを始めて準備していきます」と見通しを口にした。

大きな期待を受け加入した新チームで、前半戦を棒に振る結果となったが「正直、つらいです」と言葉を詰まらせる「このチームでプレーできないのは悔しいですが、自分でコントロールできることではありません。チームのみんながサポートしてくれていますし、状態も良くなっています。早く戻りたい、それだけです」と前を向き、後半戦での貢献を誓った。

ディアスは昨オフに守護神としての期待を担い、3年総額6900万ドル（約108億3300万円）の大型契約でドジャースに加入。今季は7試合で1勝0敗4セーブ、防御率は10.50。「復帰したら、体全体をしっかり強化して、腕も脚もすべて整えて、チームの勝利に貢献できるようにしたいです」と言葉に力を込めた。