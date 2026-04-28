ピー・シー・エー<9629.T>は急落。連日で年初来安値を更新した。２７日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１８９億７１００万円（前期比９．６％増）、最終利益を７億９９００万円（同６６．１％減）と発表した。配当予想は４０円（前期９５円）とした。大幅な減益・減配見通しを嫌気した売りが出ている。



急速に普及するＡＩを事業環境の脅威ではなく重要な成長機会と位置付け、先行投資を積極的に実施するため、これが利益を下押しする。前期に投資有価証券売却益を計上した反動も出る見込み。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１７３億６００万円（前の期比６．６％増）、最終利益が２３億５５００万円（同３５．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS