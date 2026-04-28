アドソル日進<3837.T>の１５００円近辺は調整十分で買い場となっている公算が大きい。同社は電力などのエネルギー分野のシステム開発に強みを持つほか、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を捉えた人工知能（ＡＩ）対応・ソリューション開発などに力を入れている。２７年３月期は付加価値の高いＡＩコンサルティング分野が収益体質向上に貢献しそうだ。２６年３月期は売上高が前の期比１１％増の１７１億円、営業利益は同２３％増の２１億円といずれも過去最高を見込むが、今期以降も成長トレンドが続く可能性が高い。配当利回りも時価換算で３％強と高い。



株価は１４００円台を丁寧に拾い、リバウンドの機を待つスタンスで対処。４月１６日の直近戻り高値１５８９円奪回から１６００円台での活躍を想定する。７５日移動平均線ブレイクとなれば新波動入りが濃厚だ。日足一目均衡表の雲抜けにはやや時間がかかりそうだが、好業績を背景に年内にも上場来高値１９５４円のクリアを期待。（桂）



出所：MINKABU PRESS