開催：2026.4.28

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 2 - 3 [レイズ]

MLBの試合が28日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレイズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。

5回裏、7番 ダニエル・シュニーマン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 2-0 TB

6回表、4番 ライアン・ビレード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 CLE 2-1 TB

8回表、2番 ジョナサン・アランダ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 CLE 2-2 TB、4番 ライアン・ビレード 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 CLE 2-3 TB

試合は2対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はガーディアンズのハンター・ガディスで、ここまで0勝1敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 09:48:07 更新