28日10時現在の日経平均株価は前日比222.83円（-0.37％）安の6万314.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1197、値下がりは326、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は384.97円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が234.92円、東エレク <8035>が116.66円、日東電 <6988>が37.04円、フジクラ <5803>が23.53円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を83.67円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が39.72円、キオクシア <285A>が38.48円、豊田通商 <8015>が21.82円、ＫＤＤＩ <9433>が21.32円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、建設、鉱業、銀行と続く。値下がり上位には電気機器、情報・通信、空運が並んでいる。



※10時0分12秒時点



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