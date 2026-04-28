「厳しすぎて嫌いだった」親の躾──結婚後に気づいた本当の意味

筆者の友人・A美は、とても厳格な両親に育てられました。おかげでA美はとても礼儀正しく、常識的な人に成長しましたが、A美自身には思うところがあったようです。A美のエピソードをご紹介しましょう。

厳格すぎる両親

私は一人娘で、とても厳しい両親に育てられました。



なかでも食事中の躾は異常なほど厳しく、姿勢が悪い・箸の持ち方が悪い・手の使い方がおかしいなど、口うるさく叱られるため、楽しく食事をした記憶がなかったほどです。

高校生になっても門限は19時。



外出時の化粧や流行の服装なども許してもらえず、男性とのお付き合いなどはもってのほかでした。



就職活動時に、卒業後一人暮らしをしたかった私は、実家から離れた企業を探したのですが、両親は全部NG。



結局、実家から通える距離の企業しか受けさせてもらえなかったのです。

変わるきっかけ

私は周囲と比べてあまりにも厳しい自分の実家が大嫌いで、親にも反感を持っていました。



しかし、そんな私が変わるきっかけとなったのは、今の夫・K吾との出会いでした。

私とK吾は職場が同じ。

K吾は飲み会などで早く帰る私のことを不思議に思っていたらしく、ある日「どうしてそんなに早く帰るの？」と聞かれました。