◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が27日（日本時間28日）、米国ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催されるドジャース―マーリンズ戦で米国国歌を演奏する。試合前にメディア対応し、大役に向けての思いを話した。

この日は日本の伝統と文化を称える「ジャパン・ヘリテージ・ナイト」として設定され、ショップではとんかつや照り焼きなど、手作りの飲食メニューが提供され、日本音楽のステージも開催。浮世絵風の特別レプリカユニホームも配布された。

YOSHIKIはチャンピオンリングを指に、笑顔で対応。山本由伸が先発する試合とあって「すごい日に招いていただいて、すごく感謝しています」と話し「アメリカで日本の方たちが活躍してるっていうのは、すごく嬉しいですし、自分も元気をいただけますね」と笑顔を見せた。

超多忙の毎日を過ごすだけに「演奏が終わったら、今日1日ゆっくり楽しみたいというか、普段すごいスケジュールで動いてるんで。逆にこの機会に感謝してます」とスタジアムの雰囲気、日本選手の躍動などを堪能する構えだ。

YOSHIKIは、24年4月16日（日本時間17日）のドジャー・スタジアムで行われたドジャース―ナショナルズ戦の試合前に米国国歌と「ENDLESS RAIN」のピアノ演奏を行った。また、昨年3月18日に東京ドームで行われたドジャース―カブスのMLB開幕戦でも日米両国歌を演奏。美しいピアノの音色に観衆だけでなく、選手たちも万感の表情だった。