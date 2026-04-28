「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩがドジャー・スタジアムに登場した。

上下青い衣装に身を包み、ベンチ内では両手の中指にドジャースのチャンピオンリングを付けて笑みを浮かべた。

この試合は「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｎｉｇｈｔ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｄａｉｓｏ」と銘打たれて実施され、ＹＯＳＨＩＫＩは試合前セレモニーでアメリカ国歌を演奏する。

試合前に取材に応じ、「またこういう機会をいただいて光栄に思っています」と切り出し、山本が先発する試合と重なったことに「すごい日に招いていただいて感謝しています」と話した。

ロサンゼルスに３０年近く住んでいるＹＯＳＨＩＫＩは「アメリカで日本の人たちが活躍しているのはすごくうれしいですし。大谷選手はじめ、ものすごいスーパースターじゃないですか。それがものすごううれしいですね」とメジャーの主力として戦う選手を称賛。 さらに「テレビでは見させてもらっているですけど、演奏が終わったらゆっくり楽しみたいなと思います。普段は凄いスケジュールで動いているんで。この機会に感謝します」と笑顔を見せた。

ＹＯＳＨＩＫＩは２０２４年４月にも同球場で米国国歌を演奏。２０２５年３月のＭＬＢ開幕戦・ドジャース−カブス（東京ドーム）でも日米両国歌をピアノで演奏した。ドジャース戦の演奏は今回が３度目となる。