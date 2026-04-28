【後悔する前に】2026年にとんでもなく開運したい人が絶対逃してはいけない一日とは？ その日に絶対やるべき3つのこと一挙公開！
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2026年、絶対に逃してはいけない一日がある！
いよいよ6月21日日曜、夏至がやってきます。
夏至は、太陽が一番高く昇り、一年で最も昼の時間が長く、夜の時間が短くなる日です。
昨日の記事で、「今年は丙午で火の力が強い年、だから日の力の影響力が大事なので、朝日を今年はたくさん浴びてください」という趣旨を述べました。
同じ理由で、今年の夏至はとても特別。
ものすごいエネルギーがあふれる夏至となります。
この格別な大開運のタイミングを逃すのはとてももったいない！
夏至の光は、天照大御神のお力が最高潮の日。
それも火の力があふれる丙午の夏至は、絶対にこの日を逃してはならないのです。
私たちがこの地球で生きていく中で、太陽の光がなかったら、凍った大地になり、草も木も生えず、そもそも生き物が生まれません。
それだけ大きなエネルギーがこの光の中にはあふれているのです。
だからこそ、この日の力をバッチリ受け止めなくてはなりません。
夏至の日にとんでもなく開運する3つの習慣
今年の夏至は、開運のためには絶対的なチャンス。
次の3つの方法を夏至の日に試し、運気をアップしてみてください。
1 当日の朝日と次の日の朝日に対して丁寧に「二拝二拍手一拝」する
2 夏至点（17時25分）に、太陽に向かって手のひらを向け、1分瞑想してみる（数秒でも大丈夫）
3 この日は人に対して明るく接することを心がけてください。笑顔は太陽です
この3つの方法を試すことで、今年の「陽」の力が最大になり、あなたの中でも大きくエネルギーが開花。とんでもなく開運するようになります。
このような「すごい1日」を絶対に逃さず、
この日を一日中大切にするようにしてください。
そう意識することで、またエネルギーが上がり、
「あなたを幸せにしたい」と光（太陽・火）が思ってくれるようになります。
こんなすごい1日を無駄に過ごしちゃ損ですよ！
これからやってくる陽の最高潮の一日。
夏至を楽しみに、これから先、頑張って楽しく生きていく本当のエナジーを心から浴び、大開運をするようにしてくださいね。
特に上の3つ目の「笑顔の力」は大きいのです。
笑顔は人を幸せにできます。
人だけでなく、自分のことも幸せにするすごいパワーがあるのです。
次回はこの笑顔についての話をしたいと思っております。お楽しみに。
（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）