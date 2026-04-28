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★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるゴールデンウィークのスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

2026年、絶対に逃してはいけない一日がある！

いよいよ6月21日日曜、夏至がやってきます。

夏至は、太陽が一番高く昇り、一年で最も昼の時間が長く、夜の時間が短くなる日です。

昨日の記事で、「今年は丙午で火の力が強い年、だから日の力の影響力が大事なので、朝日を今年はたくさん浴びてください」という趣旨を述べました。

同じ理由で、今年の夏至はとても特別。

ものすごいエネルギーがあふれる夏至となります。

この格別な大開運のタイミングを逃すのはとてももったいない！

夏至の光は、天照大御神のお力が最高潮の日。

それも火の力があふれる丙午の夏至は、絶対にこの日を逃してはならないのです。

私たちがこの地球で生きていく中で、太陽の光がなかったら、凍った大地になり、草も木も生えず、そもそも生き物が生まれません。

それだけ大きなエネルギーがこの光の中にはあふれているのです。

だからこそ、この日の力をバッチリ受け止めなくてはなりません。

夏至の日にとんでもなく開運する3つの習慣

今年の夏至は、開運のためには絶対的なチャンス。

次の3つの方法を夏至の日に試し、運気をアップしてみてください。

1 当日の朝日と次の日の朝日に対して丁寧に「二拝二拍手一拝」する

2 夏至点（17時25分）に、太陽に向かって手のひらを向け、1分瞑想してみる（数秒でも大丈夫）

3 この日は人に対して明るく接することを心がけてください。笑顔は太陽です

この3つの方法を試すことで、今年の「陽」の力が最大になり、あなたの中でも大きくエネルギーが開花。とんでもなく開運するようになります。

このような「すごい1日」を絶対に逃さず、

この日を一日中大切にするようにしてください。

そう意識することで、またエネルギーが上がり、

「あなたを幸せにしたい」と光（太陽・火）が思ってくれるようになります。

こんなすごい1日を無駄に過ごしちゃ損ですよ！

これからやってくる陽の最高潮の一日。

夏至を楽しみに、これから先、頑張って楽しく生きていく本当のエナジーを心から浴び、大開運をするようにしてくださいね。

特に上の3つ目の「笑顔の力」は大きいのです。

笑顔は人を幸せにできます。

人だけでなく、自分のことも幸せにするすごいパワーがあるのです。

次回はこの笑顔についての話をしたいと思っております。お楽しみに。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

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