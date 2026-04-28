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2026年、絶対に逃してはいけない一日がある！

　いよいよ6月21日日曜、夏至がやってきます。

　夏至は、太陽が一番高く昇り、一年で最も昼の時間が長く、夜の時間が短くなる日です。

　昨日の記事で、「今年は丙午で火の力が強い年、だから日の力の影響力が大事なので、朝日を今年はたくさん浴びてください」という趣旨を述べました。

　同じ理由で、今年の夏至はとても特別。
　ものすごいエネルギーがあふれる夏至となります。

　この格別な大開運のタイミングを逃すのはとてももったいない！

　夏至の光は、天照大御神のお力が最高潮の日。
　それも火の力があふれる丙午の夏至は、絶対にこの日を逃してはならないのです。

　私たちがこの地球で生きていく中で、太陽の光がなかったら、凍った大地になり、草も木も生えず、そもそも生き物が生まれません。

　それだけ大きなエネルギーがこの光の中にはあふれているのです。
　だからこそ、この日の力をバッチリ受け止めなくてはなりません。

夏至の日にとんでもなく開運する3つの習慣

　今年の夏至は、開運のためには絶対的なチャンス。
　次の3つの方法を夏至の日に試し、運気をアップしてみてください。

1　当日の朝日と次の日の朝日に対して丁寧に「二拝二拍手一拝」する
2　夏至点（17時25分）に、太陽に向かって手のひらを向け、1分瞑想してみる（数秒でも大丈夫）
3　この日は人に対して明るく接することを心がけてください。笑顔は太陽です

　この3つの方法を試すことで、今年の「陽」の力が最大になり、あなたの中でも大きくエネルギーが開花。とんでもなく開運するようになります。

　このような「すごい1日」を絶対に逃さず、
　この日を一日中大切にするようにしてください。

　そう意識することで、またエネルギーが上がり、
「あなたを幸せにしたい」と光（太陽・火）が思ってくれるようになります。
　こんなすごい1日を無駄に過ごしちゃ損ですよ！

　これからやってくる陽の最高潮の一日。
　夏至を楽しみに、これから先、頑張って楽しく生きていく本当のエナジーを心から浴び、大開運をするようにしてくださいね。

　特に上の3つ目の「笑顔の力」は大きいのです。
　笑顔は人を幸せにできます。
　人だけでなく、自分のことも幸せにするすごいパワーがあるのです。

　次回はこの笑顔についての話をしたいと思っております。お楽しみに。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

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