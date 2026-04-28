4月27日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうからGW前半の天気

きょうは天気は下り坂です。晴れのち曇りの予想で、夕方から雨が降るところもありそうです。明日は曇りのち雨の予想です。昼頃からところどころで雨の心配があり、広く雨が降るのは明日の夜になりそうです。30日（木）は1日中雨が長く降り続く見込みで、まとまった雨となりそうです。

GW後半の天気

5月1日（金）は天気回復に向かい、日中は晴れの天気が戻ってきそうです。2日（土）はお出かけにはいい天気となりそうですが、3日（日）は低気圧や前線の影響でしっかりとした雨になるでしょう。4日（月）も雨の予想ですが、早く止んでくる可能性もあります。5日（火）・6日（水）は、大きな流れとしては回復して晴れてくる見込みです。

気温の変化

きょうの最高気温は熊本市で24℃、人吉市で25℃の夏日の予想です。あすは熊本市で21℃と、きょうほどは上がらず、雨となる30日（木）は18℃の予想でひんやりとした雨になりそうです。その後、晴れると25℃くらいまで上がって暑くなる見込みで、天気次第で気温が変わりそうです。

明子のささやき

この時期は「春に三日の晴れなし」と言われますが、最近は1日晴れてくれるかというくらい雨が多くなっています。高気圧が来ても中心が北にそれて湿った空気が入るなど、予報がしづらい状況です。ただ、先週のようにぐずついた天気が何日も続くよりは周期変化になってきていますので、GW期間中、周期的に晴れる日はありそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。