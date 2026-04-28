ココリコ遠藤の妻、兄弟ゲンカに疲弊 ストレスで蕁麻疹も「顔、首、胸元、脇の部分に」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが、28日までに自身のブログを更新し、息子たちの兄弟ゲンカに悩む日々と、ストレスによる体調不良を明かした。
【写真】蕁麻疹のショットを公開したココリコ遠藤の妻・まさみさん
まさみさんは2015年12月に遠藤と結婚し、長男と次男の2人の息子を育てている。この日「大変」と題した投稿で、小学3年生と4年生になった息子たちについて「最近、体も大きくなり意志も強くなってきて」と成長を感じる一方、「ちょっとのことで毎日兄弟ゲンカしてる」と現状を吐露した。
ケンカは口論から始まり、「髪の毛引っ張りあったり蹴ったり叩いたり」と激しくなることもあるという。「その度に注意してるけどとにかくケンカが多すぎる…」と悩みを明かした。
理由も「消しゴムを取った」「どっちが先にお風呂に入るか」「飲み物を分けたら、こっちの方が数ミリ多い」など些細なことが多く、「ケンカの理由はほっんとにくだらないことばかり」と説明。忙しい時間帯や宿題中にも始まるため、「全部がストップして進まないの」と生活への影響も語った。
こうした日々の中で、「怒りすぎてストレスも溜まっていたのか」とし、「顔、首、胸元、脇の部分に蕁麻疹が出てしまって」と体調面の不調も告白。「薬飲んでも全然治らなくて痒すぎる」と苦しい心境をつづった。
また、「年子の男の子の子育てってこんなに大変!?」と率直な思いを記しつつ、「疲れ果てていた私に友人が誕生日お祝いしてくれた」と周囲の支えにも感謝した。
この投稿に読者からは「それが日々だと疲弊しますよね」「大丈夫落ち着いてきますよ」「ケンカして仲直りするのは成長過程において大切」など共感や励ましの声が寄せられている。
【写真】蕁麻疹のショットを公開したココリコ遠藤の妻・まさみさん
まさみさんは2015年12月に遠藤と結婚し、長男と次男の2人の息子を育てている。この日「大変」と題した投稿で、小学3年生と4年生になった息子たちについて「最近、体も大きくなり意志も強くなってきて」と成長を感じる一方、「ちょっとのことで毎日兄弟ゲンカしてる」と現状を吐露した。
理由も「消しゴムを取った」「どっちが先にお風呂に入るか」「飲み物を分けたら、こっちの方が数ミリ多い」など些細なことが多く、「ケンカの理由はほっんとにくだらないことばかり」と説明。忙しい時間帯や宿題中にも始まるため、「全部がストップして進まないの」と生活への影響も語った。
こうした日々の中で、「怒りすぎてストレスも溜まっていたのか」とし、「顔、首、胸元、脇の部分に蕁麻疹が出てしまって」と体調面の不調も告白。「薬飲んでも全然治らなくて痒すぎる」と苦しい心境をつづった。
また、「年子の男の子の子育てってこんなに大変!?」と率直な思いを記しつつ、「疲れ果てていた私に友人が誕生日お祝いしてくれた」と周囲の支えにも感謝した。
この投稿に読者からは「それが日々だと疲弊しますよね」「大丈夫落ち着いてきますよ」「ケンカして仲直りするのは成長過程において大切」など共感や励ましの声が寄せられている。