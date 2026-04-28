10〜60代男女が選ぶ「50代の男前な俳優」ランキング！ 2位は「坂口憲二」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「50代の男前な俳優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の坂口憲二さんでした。
2023年にドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）で約9年ぶりに俳優活動を再開し、2026年にはNetflix『教場 Reunion』や映画『教場 Requiem』にも出演しています。サントリー生ビールのCMへの出演や、ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）で見せるワイルドな存在感が、多くの支持を集めています。
1位は、俳優の反町隆史さんでした。
ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）や『相棒』（テレビ朝日系）での活躍で知られ、2025年にはドラマスペシャル『TOKAGE 警視庁特殊犯捜査係』（テレビ東京系）で主演を務めました。2026年1月からはドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）でトリプル主演を飾るなど、大人の色気と実力を兼ね備えた男前なイメージが評価されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：坂口憲二
2位は、俳優の坂口憲二さんでした。
2023年にドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）で約9年ぶりに俳優活動を再開し、2026年にはNetflix『教場 Reunion』や映画『教場 Requiem』にも出演しています。サントリー生ビールのCMへの出演や、ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）で見せるワイルドな存在感が、多くの支持を集めています。
1位：反町隆史
1位は、俳優の反町隆史さんでした。
ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）や『相棒』（テレビ朝日系）での活躍で知られ、2025年にはドラマスペシャル『TOKAGE 警視庁特殊犯捜査係』（テレビ東京系）で主演を務めました。2026年1月からはドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）でトリプル主演を飾るなど、大人の色気と実力を兼ね備えた男前なイメージが評価されています。
(文:All About ニュース編集部)