「凄い」「夢の共演」長友佑都＆レジェンドMF、“セリエAコンビ”の豪華２ショットにSNS沸く「やべーぞこの２人は」
FC東京に所属する日本代表DFの長友佑都が４月27日、自身のインスタグラムを更新。ファンの視線を一気に集める“豪華２ショット”を公開した。
「My legendと最高の時間」との言葉を添えて投稿されたのは、元日本代表MFで日本サッカー界のレジェンド、中田英寿氏との１枚。写真には、肩を寄せ合いながら笑顔でカメラを見つめる２人の姿が収められており、スター同士の共演が印象的だ。
両者には共通点も多い。ともにイタリアの名門リーグであるセリエAで活躍。長友はチェゼーナやインテルでプレーし、豊富な運動量と対人守備で評価を高めた。一方の中田氏は、ユベントスとの開幕戦で初ゴールを挙げるペルージャでの衝撃的なデビューを皮切りに、ローマやパルマなど複数クラブで存在感を示し、日本人選手の欧州進出の道を切り開いたパイオニアとして知られる。
世界を舞台に戦ってきた２人の貴重なショットに、SNS上ではファンも興奮。「レジェンドお二人、素敵！」「凄いツーショット」「セリエAコンビ」「生ける伝説のTWO TOP」「夢の共演」「最高！海外移籍の先駆者と体幹の先駆者！」「やべーぞこの２人は」といった声が上がった。
日本サッカーの歴史を築いてきた両雄の並びは、多くのファンにとっても特別な意味を持つようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本サッカー界のスター同士、長友佑都＆中田英寿の夢の２ショット！
「My legendと最高の時間」との言葉を添えて投稿されたのは、元日本代表MFで日本サッカー界のレジェンド、中田英寿氏との１枚。写真には、肩を寄せ合いながら笑顔でカメラを見つめる２人の姿が収められており、スター同士の共演が印象的だ。
世界を舞台に戦ってきた２人の貴重なショットに、SNS上ではファンも興奮。「レジェンドお二人、素敵！」「凄いツーショット」「セリエAコンビ」「生ける伝説のTWO TOP」「夢の共演」「最高！海外移籍の先駆者と体幹の先駆者！」「やべーぞこの２人は」といった声が上がった。
日本サッカーの歴史を築いてきた両雄の並びは、多くのファンにとっても特別な意味を持つようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本サッカー界のスター同士、長友佑都＆中田英寿の夢の２ショット！