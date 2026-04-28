摂取量を守れば甘いものもＯＫ！血糖値を上げない食べ方をする方法とは？【炭水化物の話】

摂取量を守れば甘いものもＯＫ！血糖値を上げない食べ方をする方法

血糖値を上げない食べ方とは

糖質を一切摂らなければ、血糖値の上昇は防ぐことができる。理論的にはそうなりますが、糖質を一切摂らない食生活は味気なく長続きしませんし、リバウンドの恐れも大きくなります。また、痩せるためには甘いものを我慢する、これはダイエットの常識のように捉えられていますが、その必要はありません。

間食でも10ｇ以内なら糖質、甘いものを食べても問題ありません。むしろ、人工甘味料で甘いものはしっかり摂りましょう。また、糖質を抜こうとして炭水化物を控えすぎると、さまざまな体調不良が起こります。中でも多いのが便秘です。これは炭水化物を控えたことで食物繊維の摂取量が減ってしまったことが原因かも。糖質制限のために炭水化物全般を控える場合は、キノコや海藻類など低糖質で食物繊維の多い食品を積極的に摂るよう心がけましょう。そうすれば、便秘を予防することができるでしょう。

アメリカで健常者を対象にカロリー制限の実験をしたところ、強い意志を持って参加したにもかかわらず脱落者が相次ぐ結果になりました。しかも、元来のエネルギー摂取の75％に制限するよう指導されたにもかかわらず、グループ全体での平均カロリー摂取は88％でした。つまり、どれだけ強い意志を持っても、ストイックな制限は続かないということです。

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話』

著：山田悟