アンリツは連日最高値、２７年３月期も大幅営業増益へ

アンリツ<6754.T>は連日で上場来高値を更新。２７日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１４００億円（前期比１９．２％増）、営業利益を２００億円（同３４．９％増）と発表した。前期に続き大幅な営業増益となる予想を示しており、これを好感した買いが集まっている。



主力の通信計測事業で、生成ＡＩの普及拡大によるデータセンターでのネットワーク高速化に向けた計測需要の拡大が引き続き追い風となる見通し。中東情勢の影響については、第１四半期までに見込まれる事業への影響を一定程度反映したという。配当予想は５０円（前期同額）とした。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１１７４億６２００万円（前の期比４．０％増）、営業利益が１４８億２８００万円（同２２．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS