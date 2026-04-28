きんでんはカイ気配切り上げ、今期は連続最高益更新の予想で大幅増配計画示す◇

きんでん<1944.T>はカイ気配を切り上げている。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高予想は前期比７．９％増の８１００億円、経常利益予想は同１．６％増の９６０億円とした。連続最高益更新を計画する。加えて、３月３１日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から５円増額し７０円（年間１３０円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比１１０円増配の２４０円に設定した。業況と株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。



今期の完成工事高は前期比７．９％増の８１００億円を見込む。単体での受注工事高は同５．８％減の６８００億円を計画。工事種別で一般電気工事と電力その他工事の受注工事高は前期を下回る水準と想定する一方、配電工事や情報通信工事、環境関連工事は増加を見込む。



加えてきんでんは取得総数３３５０万１００株（所有割合１６．９２％）、取得総額約２２３６億８０１６万円を上限として、買付価格１株６６７７円で４月２８日から６月１日の間に自社株ＴＯＢを実施する。ＴＯＢが成立した際には、６月３０日に自社株消却を行う予定。関西電力<9503.T>がグループで保有するきんでん株の一部売却の意向を示したことに対応する。



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出所：MINKABU PRESS