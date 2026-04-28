アドテストが急反落、今期最終益２４％増予想も利益確定売りが優勢に

アドバンテスト<6857.T>が急反落している。２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比２５．８％増の１兆４２００億円、最終利益予想は同２４．０％増の４６５５億円とした。前期に続き過去最高益の更新を計画する。主力の半導体テスターで、ＡＩ関連向けを中心に売り上げの伸長を想定。高性能ＤＲＡＭ向けの販売拡大も見込む。もっとも会社側の今期の業績予想に対してはやや保守的との受け止めがあるもよう。株価は前日まで大幅高を続けていたこともあって、利益確定目的の売りが優勢となっている。



今期の年間配当予想は未定とした。２６年３月期の売上高は前の期比４４．７％増の１兆１２８６億１０００万円、最終利益は同２．３倍の３７５３億５３００万円となり、これまでの計画を上回って着地した。未定としていた前期の期末配当は３０円で決定。２６年３月期の年間配当は前の期比２０円増配の５９円となった。



出所：MINKABU PRESS