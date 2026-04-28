Snow Man佐久間大介、アフレコ現場での様子から“声の仕事”に対する情熱を紐解く

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Snow Manの佐久間大介が、5月12日に発売される『+act.（プラスアクト）』 6月号の表紙巻頭に単独初登場する。

■撮影テーマは「目覚め」

今号の撮影テーマは「目覚め」。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く様がしなやかに表現されたカットが満載。

ロングインタビューでは、現在放送中のTVアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事”に対する情熱を紐解く。

その他、誌面には戸田恵梨香、中村倫也、本田響矢、一ノ瀬ワタル、坂東龍汰、Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉、暁千星、笹森裕貴、阿佐辰美、堀海登×佐藤友祐、杏花、葉山侑樹、男性ブランコが登場。

『MILESixTONES』『B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’n’DOL-』『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』のライブレポートも掲載される。

■書籍情報

2026.05.12 ON SALE

『+act.（プラスアクト）』 6月号

■関連リンク

『キルアオ』公式サイト

https://kill-blue.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/