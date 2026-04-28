―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<8285> 三谷産業 東Ｓ -15.71 4/27 本決算 -13.70

<5612> 鋳鉄管 東Ｓ -3.66 4/27 本決算 －

<4498> サイバトラス 東Ｇ -0.66 4/27 本決算 12.67



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



株探ニュース