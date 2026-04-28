―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8285> 三谷産業 　　　東Ｓ 　 -15.71 　　4/27　本決算　　　-13.70
<5612> 鋳鉄管 　　　　東Ｓ　　 -3.66 　　4/27　本決算　　　　　－
<4498> サイバトラス 　東Ｇ　　 -0.66 　　4/27　本決算　　　 12.67

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース