“最強芸人”ガリットチュウ福島「ブラジル柔術選手権」で優勝目指す 世界最高峰の舞台へ
お笑いコンビ・ガリットチュウの福島善成（48）が、ブラジリアン柔術の世界最高峰大会に挑戦することが決定した。トレーニングマシンブランド「BULL」を展開するザオバが活動サポートを行い、“最強芸人”の異名を持つ福島の挑戦を後押しする。
【写真あり】『ワールドマスター柔術選手権』で優勝したガリチュウ福島
福島は芸人として活動する一方、柔術家としても実績を重ね、ワールドマスター柔術選手権で優勝経験を持つなど国内外で結果を残してきた。今回挑むのは、競技人生最大の目標と位置づける「ブラジル柔術選手権」。グランドスラム最後の大会であり、初のブラジルでの試合となる。
今回のサポートにより、福島が着用する道着にはザオバのブランドロゴが掲出される。企業側は、芸能活動と並行しながらストイックにトレーニングを積み重ねる姿勢に共鳴し、「挑戦し続ける人」というブランドコンセプトと重なる存在として支援を決定したという。
福島は多忙なスケジュールの中でも鍛錬を怠らず、競技者としても高い評価を受けてきた存在。ブラジルの地で世界の強豪と対峙する今回の挑戦は、キャリアの集大成ともいえる舞台となる。
【写真あり】『ワールドマスター柔術選手権』で優勝したガリチュウ福島
福島は芸人として活動する一方、柔術家としても実績を重ね、ワールドマスター柔術選手権で優勝経験を持つなど国内外で結果を残してきた。今回挑むのは、競技人生最大の目標と位置づける「ブラジル柔術選手権」。グランドスラム最後の大会であり、初のブラジルでの試合となる。
福島は多忙なスケジュールの中でも鍛錬を怠らず、競技者としても高い評価を受けてきた存在。ブラジルの地で世界の強豪と対峙する今回の挑戦は、キャリアの集大成ともいえる舞台となる。