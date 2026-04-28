【バンコク＝吉形祐司】イラン国営テレビなどによると、アッバス・アラグチ外相は２６日、オマーンの首都マスカットを訪問し、バドル・ブサイディ外相らと会談した。

ホルムズ海峡をはさんで対岸に位置する両国は、海峡管理に関する枠組みについて協議を続けており、アラグチ氏は２７日、両国が実務レベルの協議継続で合意したと発表した。

海峡を巡っては、米イスラエルによる攻撃を受けたイランが事実上の封鎖措置をとり、世界経済を混乱させている。イランは、海峡に自国とオマーンの主権が及ぶと主張しており、戦闘終結後を見据えた海峡での主導権確保に向け、急速にオマーンに接近している。

オマーンは昨年来、米国とイランの高官協議で仲介役を務め、米イスラエルが２月２８日に攻撃を開始した直後にブサイディ氏が「米国の利益にも世界平和にも貢献しない」と失望を表明した。今月４日にホルムズ海峡を巡り、イランと外務次官級協議を開くなど、共同歩調をとっている。

イラン国会が審議する海峡の通航料徴収などに関する法案は、「友好国オマーンとの協力」と明記。オマーンは通航料徴収には反対の立場だが、ブサイディ氏はアラグチ氏との会談後、「（イランと）国際社会への責任を共有している」とＳＮＳに投稿した。

一方、アラグチ氏は２７日、訪問先のロシアで記者団に対し、「オマーンと緊密に連携し、双方の利益を確保していく必要がある」と強調した。