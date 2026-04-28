シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」を発売した。価格は2万4980円～。

「REDMI Pad 2 9.7」は、シャオミが展開するAndroidタブレット「REDMI Pad 2」シリーズの小型モデルとしてラインアップされる。

ディスプレイは、2K解像度（2048×1280）の9.7インチ液晶で、リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。最大輝度は600ニト。大きさは約148×226.5×7.4mmで、重さは約406g。

チップセットは、クアルコムの「Snapdragon 6s 4G Gen 2」を搭載。メモリーは4GBで、ストレージは64GBもしくは128GBを備える。また、最大2TB対応のmicroSDカードスロットを備える。

バッテリー容量は7600mAhで、最大1.2日間の持続性をうたう。また、最大18Wの急速充電にも対応する。

リアカメラは約800万画素、フロントカメラは約500万画素。OSはXiaomi HyperOS 3（Android 16）を搭載する。

カラーはグラファイトグレーとシルバーの2色。価格は64GBモデルが2万4980円、128GBモデルが3万1980円。アクセサリーとして、2980円の専用カバーも用意される。

シャオミ公式サイトや直販ストアのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、ECカレントで取り扱われる。また、エディオン、ジョーシン、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの家電量販店でも販売される。

5月31日までの期間中、端末は早割として3000円引きで販売される。早割価格は64GBモデルが2万1980円、128GBモデルが2万8980円。また、カバーを同時購入すると、同製品を980円で購入できるキャンペーンも実施する。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約148×226.5×7.4mm 重さ 約406g ディスプレイ 約9.7インチ 2K（2048×1280）最大リフレッシュレート 120Hz チップセット Snapdragon 6s 4G Gen 2 メモリ－／ストレージ 4GB／64GB、4GB／128GB（最大2TBのmicroSDスロット搭載） バッテリー 7600mAh、18W急速充電に対応（同梱は15W） スピーカー デュアルスピーカー カメラ リアカメラ：800万画素フロント：500万画素 OS Xiaomi HyperOS 3（Android 16）