【ひらがなクイズ】新鮮なネタが並ぶお店や前向きな考え方に共通する2文字は？
言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の食文化を象徴する専門店から、心を健やかに保つための思考法、さらに食卓を彩る透明感あふれるアイテムまで、日常のさまざまなシーンで見かける3つの言葉をセレクトしました。思考をクリアにして、頭の中をすっきりと整えていきましょう。
□□や
ぷら□□こう
がら□□ょっき
ヒント：透明で涼しげな素材で作られた、コップやお皿などの台所用品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すし」を入れると、次のようになります。
すしや（すし屋）
ぷらすしこう（プラス思考）
がらすしょっき（ガラス食器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な食の場を示す言葉、心の持ちようを表す心理的な表現、そして生活道具の分類という組み合わせでした。普段は一塊の言葉として認識しているものを、音の重なりとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ豊かなバリエーションを新鮮に感じられるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の食文化を象徴する専門店から、心を健やかに保つための思考法、さらに食卓を彩る透明感あふれるアイテムまで、日常のさまざまなシーンで見かける3つの言葉をセレクトしました。思考をクリアにして、頭の中をすっきりと整えていきましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ぷら□□こう
がら□□ょっき
ヒント：透明で涼しげな素材で作られた、コップやお皿などの台所用品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すし正解は「すし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すし」を入れると、次のようになります。
すしや（すし屋）
ぷらすしこう（プラス思考）
がらすしょっき（ガラス食器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な食の場を示す言葉、心の持ちようを表す心理的な表現、そして生活道具の分類という組み合わせでした。普段は一塊の言葉として認識しているものを、音の重なりとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ豊かなバリエーションを新鮮に感じられるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)