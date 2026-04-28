3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。日本の代表的な料理を出す専門店、物事を肯定的に捉える考え方、透明な素材の器をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！

今回は、日本の食文化を象徴する専門店から、心を健やかに保つための思考法、さらに食卓を彩る透明感あふれるアイテムまで、日常のさまざまなシーンで見かける3つの言葉をセレクトしました。思考をクリアにして、頭の中をすっきりと整えていきましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□や
ぷら□□こう
がら□□ょっき

ヒント：透明で涼しげな素材で作られた、コップやお皿などの台所用品を思い浮かべてみてください。

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正解：すし

正解は「すし」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すし」を入れると、次のようになります。

すしや（すし屋）
ぷらすしこう（プラス思考）
がらすしょっき（ガラス食器）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な食の場を示す言葉、心の持ちようを表す心理的な表現、そして生活道具の分類という組み合わせでした。普段は一塊の言葉として認識しているものを、音の重なりとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ豊かなバリエーションを新鮮に感じられるはずです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)