“全英女王”山下美夢有がスピース、フリートウッドらと競演 今年の全英OP週に「ヒーローズ・クラシック」を初開催
R＆Aは27日、今年の「全英オープン」（7月16〜19日、ロイヤル・バークデールGC/イングランド）ウィークの7月14日（火）に、ゴルフ界のトップ選手をはじめ、他競技の選手、各界の著名人が参加する「ヒーローズ・クラシック」を開催することを発表した。そのメンバーのなかには、R＆Aが主催する「AIG女子オープン」（全英女子）の昨年覇者・山下美夢有が名を連ねることも明かされた。
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参加するメンバーは豪華だ。今年と同じコースで行われた2008年覇者のパドレイグ・ハリントン（アイルランド）や、17年優勝者のョーダン・スピース（米国）、昨季の米男子ツアー年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）らが集結。3人1組のチーム戦を実施するという。スピースは、「僕にとってとても大切な場所だし、全英オープン週の特別なイベントに参加できることを楽しみにしている。ゴルフ界屈指の大会でファンに素晴らしい体験を提供する楽しい時間になる」とコメント。「ワクワクしている。このイベントを通して、誰かがゴルフに情熱を傾け、大きな夢を抱くきっかけになれば素晴らしいこと」というフリートウッドの言葉も発表された。ドリームチームのなかで、全英女子のディフェンディングチャンピオンとして輝きを発揮することに期待だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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