貯金７で首位を快走するオリックスで、プロ５年目の“薄給コンビ”が台頭している。今季推定年俸１４００万円の椋木蓮投手（２６）と同１７００万円の渡部遼人外野手（２６）だ。球団新の本拠地１１連勝にも貢献した２人の、さらなる飛躍に期待がかかる。

２１年度ドラフト１位の椋木は、先発では通算３勝と芽が出なかったものの、昨季９月の中継ぎ転向で状況が好転。今季はプロ初のセーブもマークするなど１０戦連続無失点の６ホールド、防御率０・００と大車輪の活躍だ。愛らしい丸刈り頭がトレードマークの椋木は「早く結果を出さないと…と思っていた。ここから追いついていきたい」と目の色を変えている。

一方、オシャレな今風イケメン顔の渡部は、慶大から同じ２１年度の４位で入団した。昨季まで代走、守備固め要員に過ぎなかったが、今季は８日のロッテ戦のスタメン起用から存在感を発揮し、今ではプロ初を含む３本塁打、打率・３９０、６打点。打つだけではない。盗塁は成功率１００％でリーグトップの７個。守備でも何度も好捕を決め、投手陣を助けている。三拍子そろった今の活躍に渡部は「（昨季まで）チャンスも少なかったんで、それをつかめるように意識してます」とこちらはクールだ。

そんな２人に波留ヘッドコーチは「ベテランや主力がもっとやらないと…と刺激を受け、相乗効果が期待できる」と歓迎しているが、そもそもは岸田監督が昨オフから「新しい戦力の台頭を待ちたい」と期待していた中の面々だ。

現在首位にいるチームは一方で故障者が続出。開幕前に野手で杉本、頓宮、投手で山下らが離脱し、開幕後もエースの宮城、野手の広岡、杉沢、大城もケガを余儀なくされた。ソフトバンク、日本ハムと昨季の上位が本調子ではないこともあるが、この故障禍で今の順位にいるのは、入団同期の“薄給コンビ”（何度も失礼！）が晴れてブレークしたからこそだ。

岸田監督は「成長と言うよりも、結局はケガ人も出ている中で、準備し少ないチャンスをつかんだということ」と目を細める。全国的な認知度はこれからだろうが、２人のさらなる活躍が楽しみだ。（デイリースポーツ・オリックス担当 岩崎正範）

◆渡部 遼人（わたなべ・はると）１９９９年９月２日生まれ、東京都出身。２６歳。１７１センチ、７２キロ。左投げ左打ち。桐光学園−慶大を経て。２１年度ドラフト４位でオリックス入団。

◆椋木 蓮（むくのき・れん）２０００年１月２２日生まれ、山口県出身。２６歳。１７９センチ、８６キロ。右投げ右打ち。高川学園−東北福祉大を経て、２１年度ドラフト１位でオリックス入団。