ダイエットをする上で絶対にNGなワードとは【ゆるやせ漢方ダイエット】

ダイエットをする上で絶対にNGなワードとは ダイエットで「もったいない」はNGワード 冷蔵庫はいつもぎっしり。賞味期限が近づくと無理して食べたり、料理も多めに作っては家族の食べ残しや余りものを満腹でも食べてしまう。そんな、「もったいない」が口ぐせで食べ過ぎてしまう人はやせられるはずがありませんね。 子供のころから「食べ物を粗末にしてはいけない」と育てられて、食べ物を残すことに罪悪感がある人もいるのでしょう。 でも、食べ過ぎで太ることは、脂肪をお金で買っているようなものともいえます。そちらのほうがもっと「もったいない」はずです。一度、思い切って買う量を減らしてみると、それまでいかに買いすぎ、作りすぎていたのかに気づくことでしょう。 【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師