叶った世界を妄想し、臨場感たっぷりに体感することが大切！その為に必要な感覚とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

叶った世界を妄想し、臨場感たっぷりに体感することが大切！その為に必要な感覚とは

現実になる妄想には「五感力」が必要

自分目線の映像、さらに五感をフル活用する妄想で感情を伴った妄想を！

叶った世界を今の自分の世界に呼び寄せるには、叶った世界を臨場感たっぷりに体感することが大切なのでした。

そのためには、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感をフルに活用するのがコツなんです。

そして妄想の最大のポイントは、「自分目線」であること。

自分が出演している映画をスクリーンに映している映像ではなく、自分が映画に出演しちゃう感覚です。

「たかが妄想」ではありませんよ！妄想をすることで疑似体験をし、感情を動かすことが大切なんです！

五感の中でも一番使いやすいのが「視覚」です。

「バナナ」

ほら！ なんとなく黄色くて細長い物体が頭に浮かびませんでしたか！？

これで、視覚はバッチリ使えています。リアルに感じてほしいのは「映像」ではなく「感情」なので、頭に浮かんだバナナの映像はぼんやりしていても問題ありません。

お金持ちになったあなたは、どんな生活を送っているでしょうか？その生活を、今、自分目線で、五感で感じながら妄想する。それだけで、望む世界はやってきてくれるんです。

お金も時間も十分にあって、好きなときに好きな場所に行っている自分の姿を妄想してみましょう。あなたはふらっとドライブをして、海にやってきました。

五感を使った妄想（海へのドライブ）

●澄み渡るような青い海と空が見えます。←「視覚」

●波の心地よい音と、遠くから船の汽笛も聞こえます。←「聴覚」

●潮風の香りがただよってきます。←「嗅覚」

●砂浜を踏みしめる感触と、海水の冷たさが気持ちいいですね！←「触覚」

●海の近くのカフェで、アイスを食べるのもいいですね～。←「味覚」

はい、何気ない海の風景を妄想しただけですが、五感のすべてを使うことができましたね！

とは言っても、五感全部で感じようと頑張る必要はありません。映像を思い浮かべるのが難しいな、と感じるときは「音」をリアルに感じながら妄想するだけでもいいんです。

上手に妄想しようと頑張りすぎるんじゃなく、大切なのは妄想の世界を現実のものであるかのようにリアルに楽しむことです。

皆さんのゴールは、「妄想が上手になること」ではなくて「願いを叶え、幸せな人生を送ること」です。

上手に妄想しようと頑張りすぎる必要はありませんからね！

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある