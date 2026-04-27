みきぽんプロデュース「muice」3周年！初のクッションファンデと”もっちり”ティントが可愛すぎた♡

「よくばりは、カワイイ。」muiceって？

感度の高いコスメ好きの皆さん、話題の「muice(ミュアイス)」から目が離せない新作が登場！ 美容系動画クリエイターのかわにしみきさんがプロデュースするこのブランドは、プチプラながらも高品質だとSNSでも注目の的ですよね。今回は、待望のクッションファンデと、リニューアルしたティントの魅力をたっぷりお届けします。これさえ読めば、トレンドを先取りできること間違いなしです♡

「よくばりは、カワイイ。」をコンセプトに掲げるmuiceは、2023年春に誕生しました。プロデューサーを務めるのは、SNS総フォロワー数250万人を超える美容系動画クリエイターの“みきぽん”こと、かわにしみきさんです。

トレンドに敏感な10代からコスメマニアまで、誰もが手に取りやすい価格でありながら、品質と使いやすさを徹底的に追求しているのが最大の魅力。SNSでたびたび話題になるのも、実際に使った時の満足度が非常に高いからかもしれません。

「こんなコスメが欲しかった！」というユーザーの願いを叶えてくれる、まさに私たちの味方のようなブランドなのです♡

＜かわにしみきサンのSNS＞

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ブランド初！待望のクッションファンデ

ワンピッタモーマンタイクッション 全2色／\1,760(税込み)

ブランド初となる「ワンピッタモーマンタイクッション」は、理想の肌を叶えてくれる自信作。「1年中快適に使える」ことを目指し、約2年の歳月をかけて開発されたこのファンデーションは、カバー力と崩れにくさのバランスが絶妙に調整されています。

ひと塗り(ワンピッタ)で色ムラや赤みをしっかりカバーしつつ、セミマットな質感で厚塗り感のない自然な仕上がりに 。さらに酸化亜鉛フリー処方となっているため、毎日のお出かけでも肌への負担を気にせず使えるのが嬉しいポイント！ 暑い日も乾燥する日も、これさえあれば「モーマンタイ(問題なし)」な美肌をキープできるはずです♪

カラバリは馴染みの良い2色

＜01 ライトベージュ＞

肌をワントーン明るく見せた方や色白さんはこちらのカラーがおすすめ。

＜02 ミディアムベージュ＞

muice

標準肌な方はミディアムベージュをチョイス。暗すぎず明るすぎないので、肌馴染みも◎。

＜かわにしみきコメント＞

開発に約2年、「1年中使えるクッションファンデ」を目指して、ようやく完成しました。実はこのクッション、私自身が約1年間試作しながらリアルに使い続けてきたアイテム。暑い時期も、乾燥しやすい時期も、どの季節でも使えた“実体験あり”のお墨付きクッションです♡

私自身が鼻周り脂性肌で頬は敏感肌の混合肌なので、「ヨレにくさ」は絶対に外せないポイントでした。ただ、フィット感が強すぎると、逆に崩れやすくなってしまった経験もあったので、カバー力とヨレにくさのバランスを何度も調整し、皮脂が浮いてきても汚く崩れず、自然になじむような“綺麗なヨレ方”を意識しました。

ほんのり艶感のある仕上がりで、脂性肌さんはもちろん、普通肌さんにも使いやすい質感かと思います。さらに、酸化亜鉛フリーで、毎日使っても肌の負担になりにくい成分にもこだわりました。

「ワンクッション、肌に当てるだけで、スッと馴染んでフィットし、1 日安心して過ごせる肌になる。」そんな想いを込めて、muiceらしい少し遊び心のあるネーミングにしました♡

メルティングもっちティントがリニューアル！

メルティングもっちティント 全4色／\1,089(税込み)

「メルティングもっちティント」は、ティントの色持ちとグロスのツヤ感を贅沢に両立させたリニューアルアイテム。ティント成分がじわじわと唇を染めることで長時間の発色をキープしつつ、ひと塗りでグロスのようなぶるんとしたツヤ感を演出してくれます♡

とろけるように密着する高保湿テクスチャーが唇をラッピングするため、これまでのティントで乾燥が気になっていた方でも心地よく使えます。塗ってから1～2分置くことで色が定着し、さらに既存の「ちゅるリップランパー」を重ねれば、より立体感のある「ちゅるん」とした唇を楽しめます♪

トレンドを押さえた4色展開

「メルティングもっちティント」の魅力は、絶妙なニュアンスを捉えた全4色のカラーラインナップ。どの色も肌なじみが良く、その日のファッションや気分に合わせて選ぶのが楽しくなること間違いなし！

＜01 ウィンターローズ＞

ティント

ティント

赤ちゃんのようなピュアな血色感を与える、ミルキーなくすみピンク。青みに寄りすぎない絶妙なバランスで、唇の血色を自然に底上げしてくれるカラーです。

＜02 メルティアプリコット＞

メルティアプリコット

メルティアプリコット

プロデューサーの推し色でもある、ヘルシーで温かみのあるアプリコットベージュ。赤みをほんのり含んだオレンジで、黄みが強すぎず毎日のメイクにも自然になじみます。シーンを選ばず、日常使いにもぴったり。

＜03 フレンチデートローズ＞

フレンチデートローズ

フレンチデートローズ

少し背伸びしたい日にぴったりの、色っぽさを仕込めるモーヴピンク。可愛さは残しつつ、大人っぽい印象に仕上がるので、デートやきれいめメイクの日におすすめ。ピンクは好きだけど甘くしすぎたくない方に♡

＜04 メープルショコラ＞

メープルショコラ

muice

こなれ感を演出できる、深みのあるまろやかなレッドブラウン。重くなりすぎず、唇に自然な深みを足してくれて一気にこなれた印象に。季節問わず使いやすく、大人メイクの引き締め役として1本あると便利なカラー。

どれもトレンドを押さえたカラーなので、全色集めたくなってしまいそう！ 自分のパーソナルカラーに合う運命の1色を見つけてみてくださいね☆

＜かわにしみきコメント＞

この度、ティントがついにリニューアルしました！ 以前のティントとは仕様を大きく見直し、ティントとグロスの“いいとこ取り”をしたような、ちゅるんとしたみずみずしい使い心地に生まれ変わりました♡ 可愛い色味はもちろん、「ティント＝唇が荒れやすい」というイメージを持っている方にも、ぜひ一度試して欲しいくらい、荒れにくい処方になっています。さらに、ティントの上からちゅるリップランパーを重ねると、うるおい感も色持ちもぐっと安定するので2本使いもオススメ♪

テスターを手に塗った時に「ティントなのに思ったより落ちやすいかも？」と感じる方もいるかもですが、唇に塗って1~2分ほど置いてから軽くティッシュオフし、もう一度重ね塗りすることで、しっかり色が定着して1日中きれいな仕上がりが続いてくれます。普通のティントより少しとろっとしているので、使う前に容器の中でアプリケーターで混ぜてから使うと、よりきれいに発色します。

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＠ryo_cosmegramサンの口コミ

「この前ロフトで見かけて、めちゃくちゃ売れてたから気になって購入しました！ 白みのあるピンクなのに浮かない、イエベでも使いやすい絶妙な粘膜カラー！」

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＠domo_eri_desuサンの口コミ

「私的には02に01とかを真ん中または、ちゅるリップランパーとの掛け算が可愛いかなぁと思っている。このクオリティで、この値段なのは本当すごい。今まで値段を上げないために、パケはシンプルにして中身をいいものにしてきたミュアイス！」

muiceのアイテムはどこで買える？

全国のバラエティショップ※や公式オンラインストアで購入可能です。

人気のアイテムはすぐに売り切れてしまう可能性もあるため、早めにチェックしておくのが安心かもしれません。 お近くの店舗や公式サイトを覗いて、ぜひ話題の新作をゲットしてくださいね！

※一部店舗除く

お問い合わせ先

株式会社 Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353

公式ホームページ：https://muice.jp/