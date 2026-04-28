丸尾カルシウム <4102> [東証Ｓ] が4月28日朝(08:55)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の30円→60円(前の期は30円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年10月1日をもちまして創業100周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様の長年にわたるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 つきましては、株主の皆様への感謝の意を表すため、2026年3月期の期末配当において、 １株当たり30円の記念配当を実施する予定といたしました。 これにより、2026年3月期の期末配当は１株当たり普通配当30円、記念配当30円の合計60円となる予定です。