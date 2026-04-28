お笑いトリオ「や団」本間キッド、一般女性との結婚を発表「今後もや団共々よろしくお願いします」
お笑いトリオ「や団」の本間キッドが28日、自身のXを通じて、一般女性との結婚を発表した。
【写真】一般女性との結婚を発表したや団・ロングサイズ伊藤
本間は「いつも応援ありがとうございます。この度、交際していた一般女性と入籍しました」と報告。続けて「RCC中国放送『ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ』にて第二の故郷・広島の皆様にはいち早くご報告させていただきました」と伝え「今後もや団共々よろしくお願いします」と呼びかけた。
や団は、本間キッド、中嶋享、ロングサイズ伊藤によるお笑いトリオ。2007年4月、結成。『キングオブコント2022』『キングオブコント2024』ファイナリスト、『キングオブコント2025』は準優勝した。
【写真】一般女性との結婚を発表したや団・ロングサイズ伊藤
本間は「いつも応援ありがとうございます。この度、交際していた一般女性と入籍しました」と報告。続けて「RCC中国放送『ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ』にて第二の故郷・広島の皆様にはいち早くご報告させていただきました」と伝え「今後もや団共々よろしくお願いします」と呼びかけた。
や団は、本間キッド、中嶋享、ロングサイズ伊藤によるお笑いトリオ。2007年4月、結成。『キングオブコント2022』『キングオブコント2024』ファイナリスト、『キングオブコント2025』は準優勝した。