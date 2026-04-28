【「BOSS」×「ポケモン30周年」タイアップキャンペーン】 6月1日～ 開催予定

サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」がタイアップしたボスジャン「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを6月1日から実施する。

「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」はフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン。キャンペーンでは、対象の6缶パック購入で同ボスジャンのほか、オリジナルグッズが抽選で当たる。

6月2日からは、ボス主力5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルする。また「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」も発売される。

対象の6缶パック購入で当たる「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑キャンペーン！」

「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑キャンペーン！」では、カントー地方の「旅立ちの3匹」であるフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャンが賞品に登場する。応募受付期間は6月1日9時から8月31日23時59分まで。

背中にタネを背負っているフシギダネからインスパイアされた、植物を背負って持ち運ぶことができる上部が開閉式のリュック付き「お花もはこべるフシギダネデザイン」と、しっぽに炎がともっているヒトカゲからインスパイアされた、着用時に腰の部分が光るLEDライト付き「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」、“みずでっぽう”が得意なゼニガメからインスパイアされた、水鉄砲と収納リュック付きレインジャケット型の「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」の全3種が用意されている。

「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」

【お花もはこべるフシギダネデザイン】【暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン】【水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン】

【賞品】

・5パックコース：「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」全3種/各種5名

※サイズはフリーサイズのため選べません。

※リュックは取り外せます。

・1パックコース：「BOSSオリジナルQUOカード」1,500円分/3,000名

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります。

「BOSS×ポケモン30周年」その場で当たる！キャンペーンについて

「BOSS」対象商品の2次元コードから応募でき、「この足跡だ～れだ？Tシャツ（全5種）」や「ギフトペイポイント」が当たるキャンペーンが実施される。応募受付期間は6月1日9時から8月31日23時59分まで。

【賞品】

・「この足跡だ～れだ？Tシャツ」全5種/計1,500名

・「ギフトペイポイント」10円分/98,500名

総計100,000名

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります。

キャンペーンの詳細は「BOSS×ポケモン30周年」キャンペーンサイトとBOSS公式Xアカウント（@_craftboss）に今後掲載される。

□「BOSS×ポケモン30周年」キャンペーンページ

ボス主力5商品リニューアルについて

本タイアップを記念し、主力商品「ボス レインボーマウンテンブレンド」・「ボス 贅沢微糖」・「ボス 無糖ブラック」・「ボス カフェオレ」・「プレミアムボス 微糖」の5商品を「ポケモン図鑑缶」パッケージとしてリニューアルする。

今回のリニューアルでは、“いつもの「BOSS」に、新発見”をテーマに、ラベル側面にカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方、シンオウ地方、イッシュ地方の「旅立ちの3匹」とピカチュウ、イーブイのイラストとそのポケモン図鑑の情報が掲載される。なお、「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については、中味もリニューアルされる。

ピカチュウ

フシギダネ

ヒトカゲ

ゼニガメ

イーブイ

【主力商品5品 ラベル側面掲載ポケモン一覧】

フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/ピカチュウ/イーブイ/チコリータ/ヒノアラシ/ワニノコ/キモリ/アチャモ/ミズゴロウ/ナエトル/ヒコザル/ポッチャマ/ツタージャ/ポカブ/ミジュマル

「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」

「割るだけクラフトボスカフェ」はミルクや水と割るだけでお店のようなぜいたくな味わいのラテやブラックが手軽に楽しめる希釈タイプ飲料。今回、「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」（無糖/甘さ控えめの2種）に「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた商品が5月19日に発売される。

チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」、「くさタイプ」、「ほのおタイプ」、「みずタイプ」の計4種類。数量に限りがあり、なくなり次第販売終了となる。全国での発売が予定されているが、一部店舗では取り扱いがない場合もある。

割るだけクラフトボスカフェ 無糖 2本パック ポケモンチャーム付

割るだけクラフトボスカフェ 甘さ控えめ 2本パック ポケモンチャーム付

【商品概要】 商品名 容量 希望小売価格（税別） 梱包 発売期日 ボス レインボーマウンテンブレンド 185g缶 165円 30本 6月2日 ボス 贅沢微糖 185g缶 165円 30本 6月2日 ボス 無糖ブラック 185g缶 165円 30本 6月2日 ボス カフェオレ 185g缶 165円 30本 6月2日 プレミアムボス 微糖 185g缶 165円 30本 6月2日 割るだけクラフトボスカフェ 無糖 2本パック ポケモンチャーム付 340mlペットボトル×2本 736円 2本×12 5月19日 割るだけクラフトボスカフェ 甘さ控えめ 2本パック ポケモンチャーム付 340mlペットボトル×2本 736円 2本×12 5月19日

発売地域：全国

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