ホイップめちゃうまぁぁぁ♡（幸）【ローソン】171円とは思えない！「新作パン」

【ローソン】から、ホイップがたっぷり絞られた「新作パン」が登場。ご褒美に選びたくなりそうな仕上がりが、気分まで上げてくれそうです。今回はそんなホイップ好きにはたまらないパンと共に、あわせてチェックしていただきたい新作パンもご紹介します。おやつやデザートにぜひ味わってみて。

天面に粉糖をまぶした「ダブルホイップクロワッサン」

香ばしく焼き上がったクロワッサンは、サクサクとした食感が心地良く感じられそうです。サッと手早くお腹を満たしたい時にもうってつけ。天面には粉糖をまぶした、生地の風味を引き立ててくれそうな仕上がりもポイント。

優しい風味が味わえそう

「ダブルホイップクロワッサン」の中には、カスタードホイップとミルクホイップがサンドされていて、優しい味わいが楽しめそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんは「ホイップめちゃうまぁ」と絶賛。「171円とは思えない贅沢な味わい」ともコメントしており、自分へのちょっとしたご褒美に選ぶのも良さそうです。

ほんのりと酸味が感じられそうな「ベイクドチーズケーキ風パン」

続いてはあわせてチェックしていただきたい新作パンをご紹介。甘い中に、ほんのりとチーズの酸味も楽しめそうな一品です。レポーターHaruさんいわく「ふんわりとした食感のパン」だそうで、癒されたい時にぴったりかも。価格は\181（税込）と、こちらも負けず劣らずの安さです。

焼き色が付いた香ばしそうな仕上がり！

「ベイクドチーズケーキ風パン」の生地には、レポーターHaruさんによると「濃厚なチーズクリーム」がかかっているのだとか。こんがりとした焼き色が付いており、香ばしい風味もほんのりと感じられそうです。サイズは「小ぶりなのに食べ応えがある」とのことなので、小腹が空いたおやつにもおすすめです。

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writer：S.Hoshino