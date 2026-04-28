明日の『風、薫る』りん、翻訳に苦戦する直美と多江に協力し合うことを提案
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第23回）が4月29日に放送される。
【写真】瑞穂屋を訪れた美津（水野美紀）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第23回あらすじ
直美も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りんは、協力し合ってはどうかと提案する。
一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】瑞穂屋を訪れた美津（水野美紀）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第23回あらすじ
直美も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りんは、協力し合ってはどうかと提案する。
一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。