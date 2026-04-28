国内自動車大手７社が２７日発表した２０２５年度の世界販売台数は、前年度比１・３％減の２４１０万台だった。

トヨタ自動車とスズキが前年度を上回った一方、他の５社は中国市場での苦戦や、米国の関税政策を受けた生産抑制などで減少した。中東情勢の悪化の影響も出始め、先行きの不透明感が広がっている。（高村真登、鞍馬進之介）

ＨＶ好調

トヨタはダイハツ工業と日野自動車を含むグループ全体で２・５％増の１１２８万台となり、過去最高だった。レクサスを含むトヨタ単体も２・０％増の１０４７万台で過去最高を更新。ハイブリッド車（ＨＶ）が好調な米国での販売が７・７％増の２５１万台と伸びた。

東海東京インテリジェンス・ラボの杉浦誠司氏は「現地工場での生産台数が多いうえに、関税政策の影響を受けても米国で値上げをしなかったことで、販売を伸ばした」と分析する。

スズキは、２・４％増の３３１万台で日産自動車を抜いて３位に浮上した。シェア（占有率）４割を占めるインドの販売台数が、３・７％増の１８６万台で過去最高だった。

新車投入遅れ

ホンダは現地メーカーとの競争が激化している中国が２４・０％減の６１万台に落ち込んだことが響き、８・６％減の３４３万台だった。中国では工場１か所を６月に休止する方針だ。

日産は、中国では電気自動車（ＥＶ）セダン「Ｎ７」などが好調で１・７％増の６６万台だった。Ｎ７は、中国の合弁先に開発を一任し、低価格を実現して人気を集めた。ただ、世界全体では新車の投入遅れなどによる販売不振に苦しみ、４・２％減の３１５万台にとどまり、目標の３２０万台を下回った。

トランプ政権による高関税措置が続く米国では、トヨタを除く５社の販売台数が減少した。利益を確保するために値上げしたことなどが影響している。マツダは、メキシコの工場で米国向けの小型車の生産を抑制したことが響き、９・２％減の３９万台だった。

中東情勢影響

中東では、主要な輸送ルートであるホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く影響が出始めている。トヨタの３月の中東での販売台数は、前年同月比３２・３％減の約３万台に落ち込んだ。ホンダは５６・４％減、スズキは５８・８％減だった。日産は中東での販売台数を明らかにしていないが、３月の日本から中東への輸出台数は１６・７％減だったという。

中東情勢の緊迫化が続けば、ガソリン価格の高騰などへの懸念から、走行時に化石燃料を使わないＥＶへの移行が世界的に加速する可能性がある。ＨＶやガソリン車に強みを持つ日本勢には懸念材料で、対策を求められそうだ。