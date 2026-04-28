雲組・青木宙帆、「私はもう要らない」と悩んだ日々に訪れた転機
―［あの日夢見た雲組］―
「僕が見たかった青空」、2023年6月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称：僕青）だ。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人（1名活動休止中）は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の2つのチームに分かれて活動してきた。
しかし、2026年6月3日にリリースされる8枚目シングルは、結成3周年を迎えるアニバーサリーシングルとして全員歌唱となった。
この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの7枚目シングル「あれはフェアリー」で活動していた雲組メンバーが何を思うのか。現在進行中の全国ツアー2026春の公演の振り返りとともに、彼女たちの今に注目していく。
◆ツアー会場が変わらない分、成長を見せたい
「席があまり埋まっていないんじゃないか--」
4月4日、全国ツアー宮城公演の開演前。青木宙帆は、客席を不安そうに見つめていた。
ツアー初日となった東京公演後には、結成3年目にして初めてメンバーだけで行うミーティングが開催された。「今までは青空組と雲組で活動がわかれていて、全員が集まってちゃんと想いを話す場がなかったんです」。2度目の全国ツアーをどうしていきたいか。東京公演の本番映像を見ながら、僕青のライブに足を運んでもらうためにはどうしたらいいのか。グループの今後について、いろいろな意見や提案が出た。
宮城公演の幕が上がると、ファンとのコール&レスポンスが会場を包み、1部（昼）の公演から僕青の最高点を目指すパフォーマンスを披露。20人が団結した公演になった。
「去年の全国ツアーは雲組単独公演の活動と並行していて、ポジションを覚えるのが大変でした。今年は違う。全国ツアーだけに集中できている。ステージに立ったとき、余裕を持ってライブを楽しむぞという気持ちになれている。毎公演が終わるごとに、『次はこうやって盛り上げてみよう』っていう話をしながらレベルアップしている実感もありますね。前回のツアーと会場がそこまで変わらないぶん、メンバー自身がちゃんと成長を見せたいという思いは強く感じます」
11日の福岡公演。青木にとって特別な場所だ。大学時代の一年間を過ごし、僕青のオーディションを受けたのもこの地だった。「訪れるたびに特別な想いになるというか、『帰ってきたな』という気持ちで嬉しくなる。今回のツアーは会場前方に女性専用エリアがあって、女性ファンの方が増えている感覚もありました」
◆グループでの役割は「バランサー」
公演後には、食事会が開催された。もつ鍋を囲み、メンバーとスタッフが一緒に過ごす。ライブ演出チームや音楽レーベルのスタッフから僕青に対する想いを知ることができた。
「普段あまりコミュニケーションが取れなかった方々とお話できたのはすごく嬉しかった。ライブ当日だとバタバタしていていつも時間がないので」
翌12日の広島公演は声援が大きく、熱量が高かった。「『反響のティッピングポイント』で（伊藤）ゆずちゃんと近いポジションなので、よく目が合っているんですけど、その日はとくに二人ともテンション上がって頭を振って盛り上がっていました」
グループにおける自分の役割は、「バランサー」だと彼女は言う。ライブ中の企画やトークでもほかのメンバーと被らないように、自分にフォーカスするものではなく、グループ全体を表わす感じを選ぶ。「いつもは優柔不断でマイペースだけど、僕青では周りの波を見ながらやれるタイプかなと思ってます」と分析して笑った。
そのバランス感覚は、沖縄県石垣島の生活で育まれた。3歳下に弟がおり、サッカーやカラーガード、エイサー、三線、そろばん、英会話--興味を持ったものは両親が全部やらせてくれた。高校時代は、石垣島の電波望遠鏡で新惑星を探すプロジェクトにも参加。「両親が宇宙が好きで私の名前にも『宙』が入っているんです。親戚がアートデザイン系のお仕事をしていたので、祖母の家にはアートの本がたくさん並んでいたんです、私はその本を読むのが好きでした」。その影響で始めた美術館巡りは今も続いている。
「僕が見たかった青空」、2023年6月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称：僕青）だ。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人（1名活動休止中）は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の2つのチームに分かれて活動してきた。
この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの7枚目シングル「あれはフェアリー」で活動していた雲組メンバーが何を思うのか。現在進行中の全国ツアー2026春の公演の振り返りとともに、彼女たちの今に注目していく。
◆ツアー会場が変わらない分、成長を見せたい
「席があまり埋まっていないんじゃないか--」
4月4日、全国ツアー宮城公演の開演前。青木宙帆は、客席を不安そうに見つめていた。
ツアー初日となった東京公演後には、結成3年目にして初めてメンバーだけで行うミーティングが開催された。「今までは青空組と雲組で活動がわかれていて、全員が集まってちゃんと想いを話す場がなかったんです」。2度目の全国ツアーをどうしていきたいか。東京公演の本番映像を見ながら、僕青のライブに足を運んでもらうためにはどうしたらいいのか。グループの今後について、いろいろな意見や提案が出た。
宮城公演の幕が上がると、ファンとのコール&レスポンスが会場を包み、1部（昼）の公演から僕青の最高点を目指すパフォーマンスを披露。20人が団結した公演になった。
「去年の全国ツアーは雲組単独公演の活動と並行していて、ポジションを覚えるのが大変でした。今年は違う。全国ツアーだけに集中できている。ステージに立ったとき、余裕を持ってライブを楽しむぞという気持ちになれている。毎公演が終わるごとに、『次はこうやって盛り上げてみよう』っていう話をしながらレベルアップしている実感もありますね。前回のツアーと会場がそこまで変わらないぶん、メンバー自身がちゃんと成長を見せたいという思いは強く感じます」
11日の福岡公演。青木にとって特別な場所だ。大学時代の一年間を過ごし、僕青のオーディションを受けたのもこの地だった。「訪れるたびに特別な想いになるというか、『帰ってきたな』という気持ちで嬉しくなる。今回のツアーは会場前方に女性専用エリアがあって、女性ファンの方が増えている感覚もありました」
◆グループでの役割は「バランサー」
公演後には、食事会が開催された。もつ鍋を囲み、メンバーとスタッフが一緒に過ごす。ライブ演出チームや音楽レーベルのスタッフから僕青に対する想いを知ることができた。
「普段あまりコミュニケーションが取れなかった方々とお話できたのはすごく嬉しかった。ライブ当日だとバタバタしていていつも時間がないので」
翌12日の広島公演は声援が大きく、熱量が高かった。「『反響のティッピングポイント』で（伊藤）ゆずちゃんと近いポジションなので、よく目が合っているんですけど、その日はとくに二人ともテンション上がって頭を振って盛り上がっていました」
グループにおける自分の役割は、「バランサー」だと彼女は言う。ライブ中の企画やトークでもほかのメンバーと被らないように、自分にフォーカスするものではなく、グループ全体を表わす感じを選ぶ。「いつもは優柔不断でマイペースだけど、僕青では周りの波を見ながらやれるタイプかなと思ってます」と分析して笑った。
そのバランス感覚は、沖縄県石垣島の生活で育まれた。3歳下に弟がおり、サッカーやカラーガード、エイサー、三線、そろばん、英会話--興味を持ったものは両親が全部やらせてくれた。高校時代は、石垣島の電波望遠鏡で新惑星を探すプロジェクトにも参加。「両親が宇宙が好きで私の名前にも『宙』が入っているんです。親戚がアートデザイン系のお仕事をしていたので、祖母の家にはアートの本がたくさん並んでいたんです、私はその本を読むのが好きでした」。その影響で始めた美術館巡りは今も続いている。