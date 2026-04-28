近畿王国はまだまだ続く？そう予感させるほどの金の卵たちが、5月の新人戦でデビューする。近畿の129期（男子）は6人と少なめだが、ゴールデンキャップ獲得者が5人もいる。

一番の注目は郄橋奏多（19＝大阪）。在所順位は16位ながら、400メートル独走タイムで21秒52を叩き出し養成所記録を更新した。自転車競技ナショナルチームの強化指定選手Bに選ばれ、17日に行われたワールドカップ第2戦（香港）で男子チームスプリントに出場。結果は4位とメダル獲得とはならなかったが、2年後のロス五輪出場を目指す逸材だ。

冨倉巧（24＝京都）は在所順位は19位。大学2年から自転車競技を始めて、養成所では、記録会のたびにタイムを更新した。卒業記念は8着、5着、落車棄権。「普段しないことをやって結果が伴わなかった。悔しい思いで卒業式を迎えたのでリベンジしたい」と新人戦で巻き返しを誓う。

木曽田晃太（24＝京都）は高校、大学と帰宅部だった驚きの経歴。「（自転車）未経験からできる適性で挑戦してみよう」と2回目で合格。在所順位は68位でも3回目の記録会でゴールデンキャップを獲得した。

片岡遼真（23＝福井）は在所順位は36位。高校、大学でポイントレースなど自転車競技の中、長距離種目を経験してきた。「（来年）3月にルーキーチャンピオンが地元なので、走りたい気持ちが強い」。

宮田龍一（23＝大阪）は自転車競技経験者。「脚質はダッシュ。長所を生かしてレースができれば。養成所では結果が出てないけど（卒業後は）練習して調子は上がっている」。在所順位は59位でも魅力たっぷり。

北宅柊麻（24＝大阪）はロードから転向して在所順位は50位。1人だけゴールデンキャップ獲得はできなかった。それでも卒業記念では近畿6人の中で唯一、準決勝まで進んでいる。

数年後、どんな活躍をしているか。楽しみしかない。（亀田 克也）