見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第22話が28日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

あらすじは、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって2班に分かれて翻訳作業を進めるが…。

博多大吉は「英語分からない人もいて大変だねえ」と朝ドラ受け。鈴木奈穂子アナウンサーも「なかなか個性的なクラスメイトのみなさん」と応じた。

料理を作るシーンを振り返り、華丸は「（直美が）お酢かけたのゴボウですか、みそ汁ですか」とツッコンだ。鈴木アナは「煮物ですよね、多分」と答えた。華丸は「筑前煮みたいなやつですか」といい、大吉は「直美ちゃんはおいしいかどうか分からぬままだったからね。意地張っているのか、本当においしいのか」と振り返った。華丸は「普通はリアクションして、しまったっていう顔か、何がっていう顔か、どっちか何か欲しいよね、答えが」と再びツッコンだ。大吉は「ビックリしました。というのもスタジオにいいにおいが立ちこめているので、どうしてもごはんの話になっちゃうんですね」と三國清三シェフも出演する料理特集を説明した。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。