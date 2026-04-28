「自立は不安」36歳男性、作業所利用中で貯金10万円。実家暮らしも「びっくりするぐらいお金を使ってしまった」
過去の経験から一人暮らしに強い不安を抱え、自身の心身の安定を守るために家族と支え合いながら実家で生活を送る人もいます。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県西宮市在住・36歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：B型作業所（障害福祉サービス）の利用者です
在住：兵庫県西宮市
家族構成：親1人と子ども1人
世帯年収：親100万円くらい
実家の間取り：ワンルーム
交際費：2万円くらい
毎月のお小遣い：2万円くらい
毎月の貯金額：1000円くらい
貯金総額：数えたことがないのでちょっと分かりませんが、10万円くらいだったと思います
実家を出るかどうかについては「今のところ予定はありません。将来的にグループホームも検討はしていますが、いつ頃かとかはまだ未定です」と話しました。
「大学生のときに一人暮らしの経験はもちろんありますが、学業と家事の両立が非常に大きなストレスでした。試験シーズンになった際に勉強に手を付けられないストレスと、『1単位でも落として留年とかになるようなことがあったら学校を問答無用で辞めさせる。そういう手続きを学校とする』と言われた一言で体調を崩し、留年の原因となってしまった」といいます。
さらに「その際、学校の先生から『こんなの序の口と思うぐらい社会ではもっと大変なことがある。そうなったときに身が持たなくなるから自立はオススメできない』と はっきり言われ、その怖さがあるからです」と、不安に思うきっかけのエピソードを教えてくれました。
具体的には「食卓にパソコンが置いてあり、親と共用で使ってますが、自分が使いたいなと思ったタイミングで親が見ていると使いづらかったり、使われてたりすることがある」といい、そして「食事のときに一緒に観たくない動画を観ないといけないこともあったり、逆に自分が観たいと思った動画も親にまたそれかと言われたりすることがあり、たまに衝突の原因になったりする」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「お金の管理が悩みになっています。無意識に支出が増えること。親が負担してくれているからってこともあってか、これぐらいなら大丈夫だろうと調子に乗った結果、かなり自分でもびっくりするぐらいお金を使ってしまったってところです」と続け、支出管理の甘さを吐露。
自立への不安を抱えつつも、実家で自分なりのペースを模索しています。共有空間ゆえのストレスや金銭管理の課題に向き合い、将来的なグループホーム利用も視野に歩む、過渡期の一例といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県西宮市在住・36歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：36歳男性
職業：B型作業所（障害福祉サービス）の利用者です
在住：兵庫県西宮市
家族構成：親1人と子ども1人
世帯年収：親100万円くらい
実家の間取り：ワンルーム
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：2万円くらい
毎月のお小遣い：2万円くらい
毎月の貯金額：1000円くらい
貯金総額：数えたことがないのでちょっと分かりませんが、10万円くらいだったと思います
実家を出るかどうかについては「今のところ予定はありません。将来的にグループホームも検討はしていますが、いつ頃かとかはまだ未定です」と話しました。
「自立は不安だから」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「現段階では、自立は不安だからです」と回答。
「大学生のときに一人暮らしの経験はもちろんありますが、学業と家事の両立が非常に大きなストレスでした。試験シーズンになった際に勉強に手を付けられないストレスと、『1単位でも落として留年とかになるようなことがあったら学校を問答無用で辞めさせる。そういう手続きを学校とする』と言われた一言で体調を崩し、留年の原因となってしまった」といいます。
さらに「その際、学校の先生から『こんなの序の口と思うぐらい社会ではもっと大変なことがある。そうなったときに身が持たなくなるから自立はオススメできない』と はっきり言われ、その怖さがあるからです」と、不安に思うきっかけのエピソードを教えてくれました。
「びっくりするぐらいお金を使ってしまった」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「一人の空間・時間が確保しにくいことや、生活リズムが家族に左右されることがたまにストレスになることもあります」とのこと。
具体的には「食卓にパソコンが置いてあり、親と共用で使ってますが、自分が使いたいなと思ったタイミングで親が見ていると使いづらかったり、使われてたりすることがある」といい、そして「食事のときに一緒に観たくない動画を観ないといけないこともあったり、逆に自分が観たいと思った動画も親にまたそれかと言われたりすることがあり、たまに衝突の原因になったりする」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「お金の管理が悩みになっています。無意識に支出が増えること。親が負担してくれているからってこともあってか、これぐらいなら大丈夫だろうと調子に乗った結果、かなり自分でもびっくりするぐらいお金を使ってしまったってところです」と続け、支出管理の甘さを吐露。
自立への不安を抱えつつも、実家で自分なりのペースを模索しています。共有空間ゆえのストレスや金銭管理の課題に向き合い、将来的なグループホーム利用も視野に歩む、過渡期の一例といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)