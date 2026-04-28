元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは4月25日、自身のInstagramを更新。特大のポップコーンを食べる姿を公開し、驚きの声が寄せられています。（サムネイル画像出典：後藤真希さん公式Instagramより）

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元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは4月25日、自身のInstagramを更新。特大ポップコーンを食べる様子を公開しました。

【写真】大量のポップコーンを頬張る後藤真希

「たたたたたた大量」

後藤さんはポップコーンの絵文字を添え、1枚の写真を投稿。「パーティーポップ　TOHO CINEMAS」と書かれた、巨大な袋に入った大量のポップコーンを頬張る姿です。ドリンクも隣に置いており、リラックスしたオフショットとなっています。

コメントでは「美味しそう」「デカっ　1人で食べれるの？」「真希ちゃんがポップコーンに食べられてますやん」「たたたたたた大量」「そんなに食べるの？笑」「かおちっさ！」「相変わらず美しい」「こんなんめちゃくちゃ目立ちますやん」と、絶賛の声などが寄せられました。

さまざまなオフショットを披露

自身のInstagramで、さまざまなオフショットを披露している後藤さん。7日には鏡越しの自撮りショットを公開し、「どんどん若くなってる」「ゴマキが可愛過ぎて…」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)