「めちゃくちゃ目立ちますやん」後藤真希、ドでかポップコーンを食べる姿に反響「1人で食べれるの？」
元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは4月25日、自身のInstagramを更新。特大ポップコーンを食べる様子を公開しました。
【写真】大量のポップコーンを頬張る後藤真希
コメントでは「美味しそう」「デカっ 1人で食べれるの？」「真希ちゃんがポップコーンに食べられてますやん」「たたたたたた大量」「そんなに食べるの？笑」「かおちっさ！」「相変わらず美しい」「こんなんめちゃくちゃ目立ちますやん」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】大量のポップコーンを頬張る後藤真希
「たたたたたた大量」後藤さんはポップコーンの絵文字を添え、1枚の写真を投稿。「パーティーポップ TOHO CINEMAS」と書かれた、巨大な袋に入った大量のポップコーンを頬張る姿です。ドリンクも隣に置いており、リラックスしたオフショットとなっています。
さまざまなオフショットを披露自身のInstagramで、さまざまなオフショットを披露している後藤さん。7日には鏡越しの自撮りショットを公開し、「どんどん若くなってる」「ゴマキが可愛過ぎて…」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)