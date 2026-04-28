初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催する。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

今年は、タイガーマスク誕生から「４５周年」。さらに佐山が格闘家人生をスタートしてから「５０周年」を迎える。記念イベントに新日本プロレス時代の先輩となる藤波辰爾、藤原喜明、さらに後輩の前田日明がゲストとして登場する。

前売り券は２７日までに全席完売したことが判明。３０００円の立ち見券を緊急発売した。を札止めとなる「聖地」後楽園で伝説の虎のメモリアルを祝福する。

◆４・２８後楽園ホール

▼４大レジェンド揃い踏み 史上初最強トークショー

初代タイガーマスク×藤波辰爾×藤原喜明×前田日明

▼セレモニー

▼熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク ＰＡＲＴ．３

▼ＳＳＰＷ認定タッグ選手権試合（６０分１本勝負）

王者組・スーパー・タイガー＆竹田誠志 ｖｓ 挑戦者組・間下隼人＆阿部史典

▼熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク ＰＡＲＴ．２

▼初代タイガーマスク４５ｔｈアニバーサリー・メモリアルトークショー ＰＡＲＴ．２〜虎を語れ〜女子プロ界の継承者たち（１０分１本勝負）

ジャガー横田×Ｓａｒｅｅｅ

▼歴代レジェンドチャンピオン・スペシャルタッグマッチ

船木誠勝＆村上和成ｖｓ関本大介＆真霜拳號

▼熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク ＰＡＲＴ．１

▼初代タイガーマスク４５ｔｈアニバーサリー・メモリアルトークショー ＰＡＲＴ．１〜虎を語れ〜愛弟子と虎番の追憶（１０分１本勝負）

山崎一夫×清水勉（元週刊ゴング編集長）